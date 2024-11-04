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正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬　警破門逮4男2女

▲▼ 台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

有詐團在南投一處公寓設立「寂寞正妹交友平台」機房，盜取正妹照片後在網路隨機交友，並以可憐人設取信被害人，再慫恿對方於假網拍平台進行投資，不法獲利高達900萬元。台中市警方日前展開攻堅，強勢破門後，當場逮捕一名半裸男子，而電腦主機中還有正妹人設腳本，全案後續依違反《刑法加重詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪移送檢方偵結起訴。

台中市警方日前蒐獲情資，南投市一處公寓內有人員出入異常，經長期蒐證後，發現該處通常在下午才有人員進出，直至午夜陸續離開，與詐欺機房活動作息極其相似。

▲▼ 台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方攻堅破門當場逮捕一名半裸大叔 。（圖／記者白珈陽翻攝）

案經報請南投地檢署指揮偵辦後，專案小組待時機成熟，立即會同霹靂警力持搜索票前往執行攻堅查緝，當場逮捕半裸的曹姓主嫌，還有另外3男2女，現場查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物，並緝獲以曹姓男子為首之詐欺集團6名犯嫌。

經檢視機房電腦內容，發現該詐團利用正妹照片在網路隨機交友，並由女犯嫌錄製音檔，而這些正妹均設定可憐人設，如從小家境不好，長大又遇到好吃懶做，又會家暴的男友等等，藉此取信被害人後，再慫恿對方於假網拍平台進行投資，不法獲利高達900萬元。

全案後續依違反《刑法加重詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪移送臺灣南投地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後起訴在案。

▲▼ 台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲詐團替正妹設定可憐人設，藉此取信被害人 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，詐欺集團多數係透過交友軟體或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選交友及投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品極有可能是詐騙，務必審慎為之；另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

▲▼ 台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 台中詐團假扮正妹網路交友，詐取被害人900萬元 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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