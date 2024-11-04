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社會 社會焦點 保障人權

男闖彰化四面佛寺粗暴驅趕　600隻「葉鼻蝙蝠」驚恐逃竄1死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市的四面佛寺是台灣特有種「葉鼻蝙蝠」隱居秘境，2日遭到一名身穿白T男子闖入，手持掃把、樹枝，不斷的驅趕吊掛在天花板上的數百隻蝙蝠，嘴裡還狂喊「出去」，直到蝙蝠嚇得飛離，男子才放手逃逸，過程中一隻蝙蝠遭到狠掃、摔落地面死亡，廟方得知後相當痛心，而男子行為恐涉社維法及觸犯動保法，最重恐挨罰75,000元。

▲▲彰化男子不明原因持掃把樹枝狂掃蝙蝠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男子不明原因持掃把樹枝狂掃蝙蝠。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化男子持掃把樹枝狂掃蝙蝠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化四面佛。

彰化市公所市政顧問王遠憲表示，台灣葉鼻蝠是台灣最大的食蟲蝙蝠，也是台灣特有種，生態環境必須有乾淨的水源及覓食，及需要寬敞的隱密處所，剛好四面佛寺就具備其棲息地特徵，30多年來成為葉鼻蝙蝠保護地，至今已成功孕育超過600隻，廟方因此視為福地，也成為觀賞葉鼻蝙蝠秘境。

▲▲彰化男子不明原因持掃把樹枝狂掃蝙蝠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王遠憲指出，事件發生於11月2日上午約11點多，該名男子在驅趕拍打之前，走下樓梯木棒敲擊鐵樓梯扶手發出尖銳的聲響，這時蝙蝠已受到驚嚇，前肢向前仰吊掛天花板上作出警示動作，男子不放過，再持樹枝、木板、掃把驅趕拍打，長達1分鐘的粗暴行為，使蝙蝠掉落地上死亡。

該處蝙蝠秘境，今年才遭黑眉錦蛇襲擊數次，廟方擔憂蝙蝠心靈受創，又遇到該名男子大亂，看到蝙蝠被迫換巢穴居住，相當痛心，未來將持續透過攝影器材觀察，希望蝙蝠能逐漸回歸到正常生活，而為了避免秘境再遭受人為破壞，已拉封鎖線並加警語警示。

▲彰化男子持掃把樹枝狂掃蝙蝠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲蝙蝠地落地面死亡。

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