高虹安貪污案二審首開庭　無罪答辯「我一心只想做好立委」

▲高虹安貪污案件二審首度開庭，她穿著水藍色洋裝現身。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

停職中的新竹市長高虹安，在立委任內涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院4日上午首度開庭，並傳喚高虹安與涉案的4名共犯出庭。高虹安在上午9點20分，穿著水藍色洋裝現身。她在庭上並未多作陳述，僅以書面表示，「沒有貪污的動機與行為，一心只想做好立委。」

資工學霸的高虹安曾先後在資策會、鴻海集團工作，2020年離開科技業，獲民眾黨推薦後當選不分區立委，2022年高虹安獲民眾黨提名，參選新竹市長，最後以最高票當選。但她上任後沒多久，就爆發詐領助理費案件，遭檢調單位查辦。

案經台北地檢署偵辦後，檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。另外4名共犯中，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。

案件上訴第二審，高等法院4日首度開庭審理。公訴檢察官陳述上訴意旨時指出，一審法院認定高虹安的犯罪所得太少、判刑太輕，因此提出上訴，請求法院加重判刑。

由於受命法官郭豫珍頭腦清楚、講求法庭效率，僅排定20分鐘的庭訊。她表示，被告、律師的說法，最重要的是要說服合議庭法官，所以在庭上就簡要陳述，或者是直接以書狀清楚的表示意見，不需多說。因此高虹安的律師團均以書狀表示意見。

另外高虹安也以書狀表示意見，她仍做無罪答辯，陳述意旨略為「我一生都不會忘記今年7月26日（一審將她判刑的日子）這一天。我沒有貪污的動機及行為，我一心只想當好立委，沒有心思去考慮這些事情。倘若我真的要貪污，何必找這麼多助理來協助記帳，豈不是讓犯罪更容易洩漏。此外，一審僅認定我貪污不到12萬元，但我實際上付出的助理費多達32萬元，完全不合比例，所以我沒有貪污，請駁回檢方上訴，改判無罪。」

而為了釐清本案法律上的疑問，法官也提出一個法律問題，請檢辯雙方陳述意見，針對《立法院組織法》第32條與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條，二者間的關係做出釐清，以供法院未來審酌判斷之用。隨後法官諭知庭訊結束，剛好20分鐘。高虹安離去時並未多說，僅說「謝謝」，隨即搭上計程車離去。