「年下男」10刀刺死情敵！假好心喊：兄弟加油　2度判決都逃死

▲高姓男子狠心殺害情敵，還假喊「兄弟加油」，二審仍重判無期徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）



記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區去年3月間爆發一起情殺案件，25歲的高姓男子不滿女友分手後，與45歲的潘姓男子交往，憤而以折疊刀猛刺10刀殺害對方，還假喊「兄弟，加油！」一審士林地院的國民法官將他重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審駁回上訴。

判決指出，高男年紀比廖姓女子還小1歲，2人分手後，廖女轉而與45歲的潘男交往。但廖女仍與高男聯繫，2人還經常見面，演變成複雜的三角關係。

案發於去年3月21日，凌晨1時30分高男到廖女在內湖區的住處按鈴，由潘男應門後，開門讓他進入。高男進入房間後，喚醒正睡眠中的廖女，廖女因被叫醒而不滿，隨手丟擲寫字板。潘男看到女友發脾氣，又不滿高男深夜來找女友，就向廖女嗆聲「別以為我不敢動他」，並取出尖刀劃傷高男右臉耳際。

廖女隨即拿出手機報警，潘男上前搶奪手機，高男則由後方對潘男鎖喉，但遭潘男甩脫。高男大怒，抽出隨身攜帶的折疊刀，朝潘男一陣猛刺，潘男頭頸部、手部、胸部等身體多處受有多重銳器割傷。廖女母親聽到爭吵聲後，前來查看，發現慘案，趕緊報警。但犯案的高男非常冷靜，除了要求與廖女串供以外，還清洗血跡，甚至警消人員到場時，高男還假情假意地對潘男喊話「兄弟，要加油，我相信你。」隨即被帶走、羈押至今。

檢方依照殺人罪嫌對高男提起公訴，一審由士林地院國民法官審理，國民法官認為他手段兇殘，重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，高院認為潘男手段兇殘，在案發後僅有設法脫身之心，並無真摯救護之情，又沒與家屬達成和解或賠償損害，未取得家屬諒解或宥恕，確實應該重懲。因此高院駁回上訴。本案仍可上訴第三審。