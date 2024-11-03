朝陽科大生告別式播放生前「生日3願」　女友深情告白：永遠愛你

▲張生告別式中播放生日片段，他許下3個願望，「我要跟女友結婚！大家身體健康，最後1個願望放心裡。」圖為張生與女友合照。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

朝陽科技大學4年級航空機械系張姓學生，畢業前就錄取星宇航空職位，前程一片看好，未料上月底張生為了閃避違規迴轉的BMW，不慎自撞電桿，導致傷重不治。今天（3日）是張生的告別式，張生生前人緣好，約有200名親友到場哀悼，會中播放他慶祝生日的影像片段，他開心地說著「我要跟女友結婚！大家身體健康，最後1個願望放心裡」，不曾想竟因違規車輛遭遇不幸，時光永遠停格在22歲。

▲張生前人緣好，約有200名親友到場哀悼。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生於10月21日下午4時許，張生駕駛自小客沿大里區環中東路七段直行，在西湖路187巷口時，要閃避一輛違規迴轉白色BMW休旅車，導致車輛衝向一邊小路，結果撞上電桿送醫不治。BMW駕駛陳姓男子（61歲）肇事後，竟在車上自言自語「唉呦，算了」，隨即肇事逃逸，無視事故發生。全案檢察官複訊後諭知限制住居。

據了解，張生就讀朝陽科技大學4年級航空機械系，學業成績優秀，英文是其強項，曾是學校赴菲律賓海外英語培訓成員之一；案發前不久，星宇航空到朝陽科大招募新血，張生順利通過面試，畢業後就要成為航空公司的一員。

今天舉行張生公祭，朝陽科大、星宇航空均派代表出席，並分別頒發學士學位證書、朝陽科大附設航空維修訓練中心證書，以及星宇航空的錄取通知書。痛失愛子的張父強掩悲痛，對著張生遺照說，「這是祢的榮譽，也是我的榮耀。」

告別式中播放張生的生前影像，其中張生在生日時，大聲說出「要跟女友結婚、大家身體健康、放在心裏」3個願望，不難見他沈浸在幸福喜悅中，也對未來充滿憧憬；女友也特別製作影片，2人膩在一起、搞怪，綻放出幸福笑容，女友註記文字寫道「即使我們在一起時間不長（約從去年開始交往），我仍會永遠愛祢」，字字句句透露對張生的不捨。

▲▼朝陽科大、星宇航空均派代表出席，並分別頒發學士學位證書、朝陽科大附設航空維修訓練中心證書，以及星宇航空的錄取通知書，由張父代為領取（左）。（圖／記者白珈陽攝）

