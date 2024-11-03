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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳宗憲稱死刑合憲有4隱憂！　律師酸別搞笑：萬聖節過了還在嚇人

▲▼立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

憲法法庭日前做出死刑有條件合憲判決，國民黨立委吳宗憲認為，該判決後將有4大讓死刑犯很快的回歸社會隱憂，他質問，「能想像死刑犯跟你住同個社區、搭同台電梯嗎？」對此，律師黃帝穎則發文表示，「憲哥別搞笑！萬聖節過了還在嚇人」他強調，法律上就算死刑案經非常上訴，撤銷原確定判決，「刑事訴訟法」仍有避免再犯、串證滅證及逃亡等羈押事由，死刑犯收容或羈押，根本不是如吳宗憲所講的。

吳宗憲在日前立法院國是論壇上，提出包括：「循求非常上訴救濟後的死刑犯，目前無法可羈押」、「審判羈押期限僅15個月」、「只要先前已經關了15年即可聲請假釋」及「收容期間可否折抵刑期？」等4大讓死刑犯很快的回歸社會隱憂。他也質問，你能想像死刑犯跟你住同個社區、搭同台電梯嗎？你或你的家人敢再獨自出門嗎？

對此，黃帝穎則以「死刑案應嚴肅憲哥別搞笑」為題表示，憲法法庭判決死刑合憲，一個人都沒放。他說，憲哥講得好像死刑犯全放了，會在電梯社區遇到，是搞笑？還是故意嚇人操弄政治？

黃帝穎指出，法務部早已說明，雖然37名人犯對於具體個案主張有違反憲法保障生命權意旨，檢察總長得依職權或各聲請人請求，提起非常上訴，但在最高法院未撤銷原確定判決前，37名人犯仍應依法收容，無釋放人犯問題。

黃帝穎說，法律上就算死刑案經非常上訴，撤銷原確定判決，「刑事訴訟法」仍有避免再犯、串證滅證及逃亡等羈押事由，死刑犯收容或羈押，根本不是憲哥講的，你在社區或電梯會遇到。他最後嘲諷說，「萬聖節過了憲哥還在嚇人」。

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