2個月時限到！檢調查無關鍵證據續押柯文哲　民眾黨態度轉硬鼓勵抗告

▲民眾黨主席柯文哲深陷京華城風案，如今遭裁定延押，是否提起抗告備受關注。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調追查京華城弊案，民眾黨主席柯文哲遭裁定延長羈押2個月，而民眾黨也一改過去僅支持捍衛清白的立場，明確表態支持律師團提起抗告。民眾黨人士認為，面對這段時間檢方荒腔走板的查案方式、特定媒體繪聲繪影的編造案情，「如果再不抗告的話，好像會變成認同司法的做法」，因此才會支持柯提出抗告。

柯文哲9月被以涉犯《貪污治罪條例》中違背職務收賄、圖利罪聲押獲准後，政壇2個月來熱鬧非凡，檢方更擴大約談柯文哲周遭的關係人，盼找出案情破口以及柯文哲收賄證據。2個月過去檢調未起訴，而是聲請延押，要繼續釐清犯罪事實，找尋柯貪污的證據。

當時柯文哲在遭到羈押移送北所後，透過律師團發布聲明放棄抗告權利，「向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈押，不願抗告，請檢察官於此2個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查」。

黨內人士說，如同第一時間發佈的聲明，黨內這次明確希望柯文哲可以抗告，除了是表態外也是對司法的抗議，畢竟《貪污治罪條例》在延押的理由裡面幾乎不存在，查了2個月也沒有找到柯明確的犯罪證據，還是要有一些態度凸顯司法的荒謬。

據了解，當時聲明中提到的「2個月」，也成了民眾黨領導高層間的一種默契。這段期間內沒有查出個結論，等於柯文哲給北檢的時限到了，民眾黨才會鼓勵柯文哲可以適時轉守為攻。

再加上檢方荒腔走板的查案方式、疑似流出調查內容，甚至擴大約談與案情無關人士，還有特定媒體繪聲繪影營造柯文哲的涉貪形象，都讓黨內上上下下感到憤恨不平。黨內人士認為，「如果再不抗告的話，好像會變成認同司法的做法」，因此才會支持柯提出抗告。

但黨內人士坦言，即便民眾黨在外面喊得多大聲，但提出抗告與否終究還是要以柯文哲的態度為主。且現在黨與柯之間「斷聯」，黨也無從得知柯文哲這段時間的心境變化，遑論要探知柯是否真的要提出抗告。

▲民眾黨2個月來舉辦多場聲援柯文哲的集結活動。（圖／記者周宸亘攝）