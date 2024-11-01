伊朗處死德裔公民　德國關閉「3間伊朗領事館」召回大使

▲伊朗一共3間駐德領事館都被關閉。圖為伊朗駐漢堡領事館。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗處決一名擁有德國與伊朗雙重國籍的男子，引發國際譁然。德國為了表達抗議，已經召回駐伊朗大使，10月31日也關閉伊朗駐德國的所有領事館。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）宣布關閉所有伊朗駐德領事館，包括法蘭福克、漢堡、慕尼黑一共3間領事館，僅保留伊朗駐柏林大使館。她表示，還有更多德國公民遭到不公平的拘留，政府將繼續努力確保他們獲釋。

德國外交部10月29日召見伊朗臨時代理大使，抗議沙馬德遭處決一事。德國駐伊朗大使波策爾（Markus Potzel）向伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）抗議之後，也隨即被召回柏林，商討相關事宜。

▲69歲的沙馬德10月28日遭德黑蘭處決。（圖／達志影像／美聯社）



《美聯社》等外媒報導，沙馬德（Jamshid Sharmahd）不僅擁有伊德2國國籍，也長期旅居美國，2020年卻在杜拜被伊朗安全部隊逮捕。他被指控「策畫一系列恐怖主義行為」，包括領導「Tondar」，該組織主張恢復1979年被推翻的伊朗君主制，涉嫌策畫2008年在伊朗西南部城市設拉子（Shiraz）造成14死的清真寺爆炸案。



儘管家屬表示，沙馬德是因為批評德黑蘭政權才被誣陷，德國、美國及國際人權組織也紛紛抨擊，他在2023年接受的是一場「虛假審判」，沙馬德仍被伊朗法院判定，觸犯恐怖主義及塵世腐敗（corruption on earth）等罪名，已於10月28日遭處決。