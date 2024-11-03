童振源接見台灣資安大聯盟　深化台星資安合作

▲台灣資安大聯盟組團赴新加坡拜會駐新加坡代表童振源，共同深化台星資安合作。（圖／台灣資安大聯盟提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任後，高度重視台灣的資訊安全的強化與韌性，台灣資安大聯盟日前組團赴新加坡進行資安技術交流，而台灣駐新加坡大使童振源也在官邸接見。童振源表示，新加坡和台灣在資安領域各有優勢，台灣擁有堅強的資安技術研發能力和人才庫，而新加坡則具備國際化的商業網絡和連結東協市場的樞紐地位，雙方合作將能創造綜效，互補不足。

童振源指出，新加坡代表處將持續扮演橋樑角色，積極協助台灣資安產業與新加坡建立更緊密的合作關係，促進雙方產業的共同發展與繁榮，並為全球資安做出貢獻。

台灣資安大聯盟發言人洪伯岳表示，台灣資安企業希望結合自身技術創新與新加坡的國際市場視野， 共同打造全球資安解決方案，應對不斷增長的網絡威脅。

台灣技術創新與新加坡全球視野強強聯手，參訪團成員包括中華資安國際(CHT Security)、杜浦數位安全(TeamT5)、 美商安瑞科技(Array Networks)、微智安聯(Shield eXtreme)、關楗 (KeyXentic)、盧氪賽忒(Leukocyte-Lab)、凱特納科技(CyCatena)與如梭世代(ZUSO Generation)等台灣知名資安企業，涵蓋網路攻防、數據洩漏防護等領域。新加坡以其先進的數位基礎設施和支持創新的政策，提供理想的發展環境。

在參訪期間，台灣資安大聯盟與當地政府、投資機構、公協會與企業及加速器進行深入交流，探討雙方在資安領域的合作機會，並探索未來市場布局的可能性。這些討論為雙方合作開啟了更多潛在機會，促進彼此了解。

事實上，台灣與新加坡在資安領域已具深厚合作基礎，洪伯岳表示，此次交流讓我們更深入了解新加坡的資安需求，雙方一致認為台灣是新加坡的長期合作夥伴，這種信任將推動雙邊技術與市場上的深度合作。另外也感謝新加坡大成興盛顧問公司協助，此次行程獲益良多。

洪伯岳強調，台灣資安大聯盟將與新加坡合作夥伴攜手推動資安技術的全球化發展，共同打造完善的國際資安生態系統，為全球資安領域注入持續的創新動力，期望在東南亞市場創造更多合作機會，加速全球布局。