桃園市平鎮區全民健走　市政顧問彭柏霖帶領公益團隊爭取認同度

▲平鎮區全民健走，市政顧問彭柏霖帶領「平鎮公益人生」團隊，發送水與面膜。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區公所2日在新勢公園舉辦「健走老街溪·平鎮好活力」活動，健走路線從新勢公園出發，沿著現下最夯的老街溪步道健走，全程4公里，完成民眾除可獲得精美完走禮，沿途與景點合照打卡，還能參加線上抽獎，豐富活動吸引超過5千人熱情參與，市府副秘書長金志聿也到場共襄盛舉。

健走活動中，桃園市政顧問彭柏霖亦帶領「平鎮公益人生」35名服務團隊，於現場發送水與面膜，祝大家健走走出健康，活出美麗。彭柏霖投入地方公益活動已11年，今年開始邀集熱心公益在地人士，以平鎮公益人生彭柏霖服務團隊出發，擴大為民服務能量，爭取認同度。

▲市政顧問彭柏霖帶領「平鎮公益人生」服務團隊出席平鎮區全民健走，爭取認同度。（圖／彭柏霖提供）

平鎮區長蕭巧如表示，健走是全人運動，不分男女老少都能參與，希望假日期間，家長能帶著孩子多出門走走，除了養成健康生活的好習慣，也增加親子間的互動。老街溪步道今年拿下桃園景點觀光人潮第一名，到訪旅客突破501萬人次，這次特別將健走活動安排在這，希望帶著市民朋友一起探索這個最夯景點。

平鎮區公所分享，除了老街溪步道，平鎮區還有石門大圳綠色廊道、山仔頂自行車道、鎮興里自行車道、過嶺支渠休憩步道、社子支渠景觀流蘇步道及綠水溪生態步道等多條優質步道，市民可以選擇鄰近、難易度適合自己的步道從事戶外休閒活動，實現「平安鎮好、健康鎮好」的美好願景。