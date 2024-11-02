大媽樓梯踩空墜3樓！眼球脫落「掉進鼻腔」　驚悚畫面曝光

▲黃女樓梯踩空墜3樓，眼球脫落「掉進鼻腔」，被緊急送醫。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國貴州50歲黃姓婦人近日上樓梯時，因一腳踩空，不慎從3樓墜樓，導致全身多處疼痛、左眼視力喪失，被緊急送往貴州醫科大學附屬醫院治療。不料，醫師一檢查，赫然發現黃女「左眼球脫位」卡在鼻腔內，情況十分危急，立刻動手術搶救。

綜合陸媒報導，貴州醫科大學附屬醫院眼科副主任醫師楊夏表示，「傷者入院時，其左眼眶和眼球在高墜傷中受到嚴重衝擊，導致左側眼眶內側壁及眼眶下內側壁爆裂性骨折，眼球脫位嵌頓（編按：醫療用語，指卡住）入鼻腔內卡於左側篩竇內和上頜竇內上方，眼球周圍布滿骨折碎片，眼球變形並且視神經扭曲...」

楊夏指出，經仔細查看影像學資料，考慮到傷者受傷時間不到48小時，越早將卡住的眼球復位到眼眶內，才有搶救左眼視功能的可能性，於是決定立即進行緊急手術搶救傷眼。經過制定充足的手術預案，楊夏帶領眼科手術團隊為黃女實施了「左眼眶內側開眶手術並結合鼻內窺鏡技術眼球復位術」。

楊夏說明，「我們在眼眶內側手術和左側鼻腔副鼻竇手術時，仔細清理眼眶內側壁和下內側壁骨折碎片，將傷者鼻腔內積血清除，將鼻黏膜收縮擴大空間，同時在眼眶內側手術下開放骨折骨窗（編按：在骨頭上開洞）。在精心仔細操作下，將脫位入鼻腔的眼球成功復位到左眼眶內，也避免了眼球壁被骨折碎片劃破等二次損傷可能。」

▼CT檢查影像可見，眼球脫位「掉進鼻腔」。（圖／翻攝自微博）

▼手術後，眼球成功復位。（圖／翻攝自微博）

楊夏說，傷者左側眼眶內側壁及下內側壁骨折骨質破壞明顯，必須要做眼眶骨壁缺損的修復，否則眼球可能再次脫位進入鼻腔。所以手術中，他們在傷者眼眶內植入了「眼眶修復體材料」，將眼眶爆裂性骨折進行整復，並恢復眼眶眼窩形態。

經過近4個小時的緊張手術，黃女脫位入鼻腔的眼球成功復位到左眼眶內，眼眶爆裂性骨折也得到修復。由於手術採取了微創手術切口，黃女外觀並未留下手術疤痕，且術後第一天，左眼就恢復了光感，意味著左眼視功能得以保留，為今後康復奠定了基礎。隨後經過4天治療，黃女左眼光感進一步提高，視力逐漸恢復。

楊夏提醒，黃女傷情在臨床中非常罕見，一旦不能將眼球復位，眼球在鼻腔內將引發感染壞死等併發症，後果不堪設想，因此日常生活中一定要注意安全，避免發生類似高空墜落等意外。若不幸發生，應立即就醫，盡可能將詳情告知醫生，以便醫生迅速做出診斷和治療方案。