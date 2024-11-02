工程師開LINE群組！找客戶聊買春...4酒店小姐也加入　正宮心碎



▲台中上市公司已婚工程師和同事成立買春群組，上班時間狂約酒店小姐，遭公司調查懲處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名在上市公司工作的工程師阿偉(化名)和2名男同事、1名客戶組成LINE群組，裡面加了多名酒店小姐一起討論買春心得。阿偉和同事不僅幫客戶舉辦性愛派對慶生，計畫烏日洗溫泉野戰，更有3P前後連結等大膽性愛討論，眾人更在上班時間狂約小姐開房，群組直呼「好開心，完全沒心思上班了」。直到阿偉妻子、公司接連收到匿名信告狀，阿偉和同事都遭公司懲處，阿偉的妻子也對他求償100萬精神撫慰金。台中地院審理，判阿偉侵害配偶權，要賠償20萬元。

判決指出，阿偉和男同事、客戶共4人，於2021年間到酒店買春後，和「夏天Summer」、「霓娜Nina」、「愛咪Amy」、「辛蒂Cindy」等酒店小姐一起成立LINE通訊群組，以方便再次性交易並分享心得。直到阿偉的妻子在2022年3月間先後收到2封匿名信，內容包含群組內訊息紀錄，及臉部打馬賽克的3人性交彩色照片，才發覺丈夫出軌。經正宮質問後，阿偉雖簽切結書坦承到酒店消費買春，卻反而懷疑正宮自導自演寄匿名信，甚至對她提出離婚，讓正宮傷心不已，提告對阿偉求償100萬元。

根據正宮提出的訊息內容，該群組裡大家多以暱稱互稱，除了喊阿偉「小偉偉」外，另兩位男同事分別代號「淫師傅」、「濕濕(思思)」，對話包含大家一起討論到酒店替客戶「姚總」慶生一事，阿偉表示「我又加一節」，眾人也大聊「其實昨天夏天也沒穿內褲，那絲襪，中間有洞」、「我其實超想直接上，夏天太扯，一直叫」、「她很享受我休息的時候她還一直在動」、「這次換我開會拿錢給你了，而且我背包裡面好多張1百，好像都是塞過屁股的」。

眾人間還出現「又可以搭白白的車晚上把白白的液體送給小妞」、「好開心，完全沒心思上班了」、「我們要衝了，他們在X了」，及阿偉認為「拔河也很好玩，女生拔河，輸的掉到我的○○上面，贏的後門也有○○等她，我翹起來了」，客戶也表示「上週看到小偉偉桶淫淫的○○，我都笑了」，同事幫腔說「淫淫桶夏天的○○偉偉桶前面」等訊息。

▲工程師和同事、客戶在群組大聊各種和酒店小姐的性愛花招。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

全案審理時，阿偉辯稱這些訊息無法證明是他和同事、客戶間的通訊內容，不過法官對照眾人生日日期、阿偉上瑜珈課等資訊都和訊息內容一致，且阿偉公司於2022年1月、3月、8月先後匯入22萬、44萬、57萬餘元到阿偉帳戶，也和同事證稱公司年終是分月給的，如果有賺錢每年3月、8月會各撥一筆獎金，及群組聊到1月又多給一筆獎金相符，另阿偉同事也表示收到內容相同的匿名爆料信，3人也因此遭公司調查並懲處，影響到調薪和年終獎金。

法官再檢視阿偉遭正宮質問的訊息，阿偉表示「我很抱歉做了荒唐的事情，對不起妳」，以及他遭公司晤談時表示「我對於在上班時間用私LINE與同事談論性交易相關情事，造成公司困擾深感抱歉及愧疚…」，判定阿偉恣意與酒店小姐從事性交易屬實，審酌阿偉擔任工程師，月收入約7萬，判他侵害配偶權要賠20萬。可上訴。