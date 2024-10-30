　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

游文玫《藝想不到，史載有藝史》Podcast　30分鐘輕鬆認識藝術史

▲《藝想不到，史載有藝史》Podcast。（圖／國立歷史博物館提供）

▲國立歷史博物館推出Podcast節目《藝想不到，史載有藝史》，30分鐘就能輕鬆認識藝術史。（圖／國立歷史博物館提供，下同）

生活中心／綜合報導

國立歷史博物館推出全新Podcast節目《藝想不到，史載有藝史》，透過主持人「拍賣女神」游文玫與藝術史專家的深度對談，引領聽眾探索臺灣藝術的豐富歷程，從本土文化到世界接軌的藝術風格，從傳統書法、水墨到現代西畫，每一段對話都蘊含深厚的情感與知識，讓聽眾在輕鬆的對談中，感受到藝術的溫度與力量，更是了解臺灣藝術的好夥伴。

▲《藝想不到，史載有藝史》Podcast。（圖／國立歷史博物館提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《藝想不到史載有藝史》節目來賓黃冬富教授與主持人游文玫。

節目以多角度、多層次的探討，讓聽眾了解臺灣藝術如何從本土文化，逐漸與世界接軌，從石川欽一郎帶來的西方藝術影響，到魏清德收藏的書畫品味，深入剖析臺灣早期文人如何在藝術創作中展現其文化素養，透過游文玫與藝術史專家們的深入對談，節目交織著不為人知的歷史與情感，呈現出一段段充滿溫度的藝術故事。

▲《藝想不到，史載有藝史》Podcast。（圖／國立歷史博物館提供）

▲節目來賓黃美娥教授、胡懿勳教授與主持人游文玫。

臺灣藝術風格的多樣性與包容性，也在節目中展開討論，臺灣藝術風格無法被簡單定義，因其融合了傳統與現代、本土與國際的多元元素，每位來賓將分享自己對臺灣藝術風格的見解，讓聽眾更全面理解臺灣藝術的豐富性。另外，節目也關注到藝術教育對下一代的重要性，特別為兒童設計2集輕鬆有趣的內容，引導孩子了解臺灣藝術史，透過易懂且充滿樂趣的內容，藝術將不再是課本中的艱澀知識，而是生活中的有趣發現。

▲《藝想不到，史載有藝史》Podcast。（圖／國立歷史博物館提供）

▲主持人游文玫與節目來賓劉墉教授。

《藝想不到，史載有藝史》是一場感性的知識旅程，更是了解臺灣藝術的好夥伴！在游文玫引領之下，30分鐘就能輕鬆認識藝術史，《藝想不到，史載有藝史》在Apple Podcasts、Spotify、KKBOX等平臺上線，固定每週三更新，游文玫邀請大家一起鑑古知今，探索臺灣藝術的過去、現在與未來，豐富的藝術歷史，讓聽眾在淺移默化中領受藝術的薰陶，一同走進臺灣藝術的世界，一同續寫臺灣藝術史，感受那份跨越時代的美好與共鳴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明21縣市風雨達停班課標準！　僅台北市未達標
快訊／喬骨爆乳妹PO文「真香」　整復師請辭台中民政顧問
快訊／詹子賢確定行使FA投入自由市場！　料掀搶人大戰
康芮直逼！新北災害應變中心一級開設　估明市區強陣風達12級
iPhone掉電超快！　專家曝「2種APP」惹禍
鄭文燦案審判長「請假到退休」　內部炸鍋：誰來接手？
趙露思新戲下猛藥「遭拖產棚侵犯」！畫面過激網震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

咖哩粉驗出蘇丹紅！衛生局稽查濟生公司斗六廠　餘料13.8Kg封存

康芮非最晚生成！14大QA了解颱風　韋恩路徑最特殊、它釀最大災情

交通部擬增「BMW猴」條款！無照駕駛最高罰3.6萬　撞死人終身禁考

配合水門關閉　北市77所學校下午6時起開放停車

盤點史上最胖3颱風　18年前賀伯「半徑350公里」比康芮還大

一大早見2車「排隊進Motel」她不解！大票點頭：1種人很多

北市格致國中率先宣布「明改線上教學」　若停班課就放假

氣候變遷破紀錄嚴重威脅人類健康　專家警告：真的沒有時間可以浪費了

小鬼鬧校園！總務主任「雄女上衣」扮小丸子　女兒提醒穿安全褲

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

殷瑋回應颱風假。

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

咖哩粉驗出蘇丹紅！衛生局稽查濟生公司斗六廠　餘料13.8Kg封存

康芮非最晚生成！14大QA了解颱風　韋恩路徑最特殊、它釀最大災情

交通部擬增「BMW猴」條款！無照駕駛最高罰3.6萬　撞死人終身禁考

配合水門關閉　北市77所學校下午6時起開放停車

盤點史上最胖3颱風　18年前賀伯「半徑350公里」比康芮還大

一大早見2車「排隊進Motel」她不解！大票點頭：1種人很多

北市格致國中率先宣布「明改線上教學」　若停班課就放假

氣候變遷破紀錄嚴重威脅人類健康　專家警告：真的沒有時間可以浪費了

小鬼鬧校園！總務主任「雄女上衣」扮小丸子　女兒提醒穿安全褲

10年前《嫁妝》演夫妻！　陳美鳳露面認「早知石英過世」發聲了

美測試系統後選票不見！　前共和黨候選人涉嫌「偷票」被捕

11元吃霜淇淋！超商夯品「買1送1、加11元多1件」咖啡組合省千元

捐出「防疫指揮官背心」　陳時中憶心路歷程：榮幸成為歷史一部份

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

咖哩粉驗出蘇丹紅！衛生局稽查濟生公司斗六廠　餘料13.8Kg封存

康芮非最晚生成！14大QA了解颱風　韋恩路徑最特殊、它釀最大災情

洋基續命成功將迎「哥吉拉」　松井秀喜擔任G5開球嘉賓

韓娛熱門／突然消失的6個K-POP趨勢！　留言狂破5000則：很可惜

快訊／「喬骨爆乳妹」PO文挨轟　整復師請辭台中民政顧問

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮「全台風雨時程」出爐！登陸前後恐不規則移動

高雄何時宣布放颱風假　陳其邁說話了

快訊／康芮更強又長胖「陸警增加9縣市」　半個台灣警戒

更多熱門

相關新聞

第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走

第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走

台灣氣候多雨、日照強，也因此「騎樓」成了在地建築的特色之一，然而現今卻衍生出不少亂象，為人詬病。不過，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就直言，當初第一次看到騎樓時，內心非常感動，覺得這個設計方便、安全又貼心，但也不太敢走進去，就怕誤入了私人土地。

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

嘉市府團隊參訪台灣設計展黃偉哲介紹台南紡織歷史

日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場

日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場

糾正漢字書寫能力弱化！ 陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

糾正漢字書寫能力弱化！ 陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

原民服飾文化嘉年華登場　展現時尚新風貌

原民服飾文化嘉年華登場　展現時尚新風貌

關鍵字：

Podcast臺灣藝術文化歷史藝術史游文玫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

洋基11比4道奇　世界大賽續命

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面