游文玫《藝想不到，史載有藝史》Podcast　30分鐘輕鬆認識藝術史

▲國立歷史博物館推出Podcast節目《藝想不到，史載有藝史》，30分鐘就能輕鬆認識藝術史。（圖／國立歷史博物館提供，下同）



生活中心／綜合報導

國立歷史博物館推出全新Podcast節目《藝想不到，史載有藝史》，透過主持人「拍賣女神」游文玫與藝術史專家的深度對談，引領聽眾探索臺灣藝術的豐富歷程，從本土文化到世界接軌的藝術風格，從傳統書法、水墨到現代西畫，每一段對話都蘊含深厚的情感與知識，讓聽眾在輕鬆的對談中，感受到藝術的溫度與力量，更是了解臺灣藝術的好夥伴。

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▲《藝想不到史載有藝史》節目來賓黃冬富教授與主持人游文玫。



節目以多角度、多層次的探討，讓聽眾了解臺灣藝術如何從本土文化，逐漸與世界接軌，從石川欽一郎帶來的西方藝術影響，到魏清德收藏的書畫品味，深入剖析臺灣早期文人如何在藝術創作中展現其文化素養，透過游文玫與藝術史專家們的深入對談，節目交織著不為人知的歷史與情感，呈現出一段段充滿溫度的藝術故事。

▲節目來賓黃美娥教授、胡懿勳教授與主持人游文玫。



臺灣藝術風格的多樣性與包容性，也在節目中展開討論，臺灣藝術風格無法被簡單定義，因其融合了傳統與現代、本土與國際的多元元素，每位來賓將分享自己對臺灣藝術風格的見解，讓聽眾更全面理解臺灣藝術的豐富性。另外，節目也關注到藝術教育對下一代的重要性，特別為兒童設計2集輕鬆有趣的內容，引導孩子了解臺灣藝術史，透過易懂且充滿樂趣的內容，藝術將不再是課本中的艱澀知識，而是生活中的有趣發現。

▲主持人游文玫與節目來賓劉墉教授。



《藝想不到，史載有藝史》是一場感性的知識旅程，更是了解臺灣藝術的好夥伴！在游文玫引領之下，30分鐘就能輕鬆認識藝術史，《藝想不到，史載有藝史》在Apple Podcasts、Spotify、KKBOX等平臺上線，固定每週三更新，游文玫邀請大家一起鑑古知今，探索臺灣藝術的過去、現在與未來，豐富的藝術歷史，讓聽眾在淺移默化中領受藝術的薰陶，一同走進臺灣藝術的世界，一同續寫臺灣藝術史，感受那份跨越時代的美好與共鳴。