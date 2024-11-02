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中國10月房市回溫　專家：降低購房成本政策發酵

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市成交量回溫。（圖／CFP）

文／中央社

中國住房城鄉建設部最新統計數據顯示，10月房市成交量回溫。專家認為，減輕購房成本、房貸壓力的政策措施正在發揮作用，看好政策效果將延續至第4季、明年初。

中國住房城鄉建設部「全國房地產市場監測系統」網簽數據顯示，10月房市成交量呈現年增率、月增率「雙成長」態勢。10月新成屋成交量年增率0.9%，較9月激增12.5個百分點，這也是連續15個月下跌後，首度轉為正成長。

北京清華大學房地產研究中心主任吳璟於中國建設報2日報導表示，10月房市有3大亮點，分別為新成屋成交量年增率連續15個月下跌後首度轉正、新成屋與中古屋成交量年增率連續8個月下跌後首度轉正、17年來首次「銀十（10月）」新成屋與中古屋成交總量超過「金九（9月）」。

吳璟認為，數據顯示住房城鄉建設部與相關部門推出的政策措施發揮了作用。「四個取消」直接釋放了前期被累積的購房需求；「四個降低」有效地降低民眾的購房成本還有房貸還款壓力。

吳璟推估，這些政策措施將持續地發揮作用，可支持和釋放住房市場中的購房需求，尤其是改善性購房需求和剛性購房需求，消費者信心的復甦將可以促成正向回饋、循環，奠定房市「止跌回穩」基礎。

吳璟提到，數據呈現愈來愈多家庭有購房意願，目前則以改善性需求為主，消費者將經過比對、挑選才會出手購房，這個過程需要一定的時間，相信政策效應伴隨時間推進，房市將有更好的回穩基礎。

中國住房城鄉建設先前拋出「四個取消」、「四個降低」等措施。「四個取消」包括取消限購、取消限售、取消限價、取消普通住宅和非普通住宅標準；「四個降低」為降低住房公積金貸款利率、降低住房貸首付比率、降低存量貸款利率、降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。

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