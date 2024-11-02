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控警「追地下室酒測」執法過當　超扯真相曝：帶狗進警所還吃零食

記者吳奕靖／高雄報導

一名網友在臉書社團《爆料公社》指控警察拒絕民眾進入派出所，讓他們大半夜在外面餵蚊子，同時指控警方執法不當，只因為家人酒後請代駕開車回家，結果在地下室門口換手開車，由喝酒的家人開下去，這時候警方追下車道攔查。針對此案，轄區分局也提出說明。

▲女子駕駛白色賓士，行駛在道路上，然後立刻轉往地下室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女子駕駛白色賓士，行駛在道路上，然後立刻轉往地下室 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名網友在臉書po出指控警方執法不當，首先說到「我們是什麼很賤的人嗎？警察可以拒絕民眾進入派出所？我們大半夜在外面餵蚊子，望著休息區的沙發不能坐，只能坐門口，我們不是都有繳稅的人民嗎」？網友表示，他們會前往派出所，是因為家人喝酒之後由代駕開車返回住家，到家後在住家地下道門口代駕下車換手，在車道上開到一半，警察出現要進行攔查，經過酒測確定有酒精反應被帶回偵辦。

網友指控，「後來我們進入派出所質疑執法程序後，警察變拒絕我們進入派出所，目前坐在派出所菜等待律師到場中」。

對此，記者求證被指控的警方，分局表示涉嫌酒駕是一名女子，的確有請代駕，不過就在地下室入口前方大約50公尺左右換人，所以有「明顯」行駛公眾道路，整個過程都有被盤查員警目擊且錄影，所以員警才會進到地下室車道攔查，而且警方一開始也不知道是不是女子住處，也不排除為了規避查緝才躲到地下室。

至於明明就有請代駕，為何不直接開入自己的住家地下室就好，據了解酒駕女子表示地下室車道太窄，怕代駕不會開。才會在抵達住家前，換人行駛。

另外為何會把涉嫌酒駕民眾的家人「請」到派出所外等待，警方表示這4人並非家屬，只是4個朋友，一開始是請他們在派出所內的休息區等待，不過他們在派出所內質疑之外，還坐在休息區吃零食、同時還把大型犬隻帶進派出所，怕會干擾後續偵辦，所以警方才要只同意家屬留在派出所內，並要求其他友人在外面等候。

目前轄區分局表示，全案已依公共危險罪移送，至於警方有無執法過當，將交由司法認定。

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