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怒斥聯合國！金與正強調「絕不放棄」試射核武　譴責國際態度雙標

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於10月31日向東發射最新型的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-19型」，最後墜落在日本北海道奧尻島以西外海，在飛行時間、頂點高度都創下新紀錄，引發聯合國強烈譴責。對此，北韓金與正強調，北韓絕不會改變「核武強國」之路線，呼籲別抱不必要的期待，同時譴責國際社會的雙重態度。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（2）日針對聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）的譴責聲明發表談話，再度重申北韓「絕對不會」放棄強化核武路線之立場，「別再癡癡期盼著我們會改變！我方強烈反對（聯合國）不公平、且具偏見的態度」。

▲▼金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社攝）

▲金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社，下同）

金與正表示，「那些敵視我國（北韓）的國家們，靠著核武形成軍事高牆，透過史無前例的政治軍事挑釁行動，對我國安全環境造成嚴重危害。在這種情況下，難道僅靠我們片面克制行動，就能夠讓朝鮮半島（韓半島）迎來和平嗎？只靠制裁、施壓、威脅就能阻止我們嗎？這只會讓我們更加強大！」

金與正譴責聯合國，「在朝鮮半島（韓半島）問題上，聯合國祕書長過於偏頗的立場，只會助長地區情勢更加惡化，引發美國與其追隨勢力更加放縱敵視朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的行為。聯合國必須瞭解到這一點！」

▲▼金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社攝）▲▼金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社攝）▲▼金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社攝）

北韓外務省同樣發表聲明，談及聯合國針對發射火星-19型召集安理會一事，並重申美國與其追隨勢力才是助長韓半島情勢惡化的元兇，「這是主權國家合法行使的正當自衛權，以應對那些敵對勢力所發起的挑釁行徑......（中略），敵對勢力忽視我方的嚴正警告，一旦繼續滋事挑釁，則將面臨我方更加強烈的對應。」

據悉，金正恩10月31日帶著二女兒金主愛前往平壤，親自督導洲際彈道飛彈「火星-19型」試射，飛彈於上午7時10分發射後，經過86分鐘的飛行，墜落至日本北海道奧尻島以西200公里外海，飛行距離為1000公里、頂點高度達到7000公里。金正恩強調，北韓絕對不會放棄強化核武的路線，因為只有核遏制力才能堅守和平。

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