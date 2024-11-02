全台最大黃牛夫妻「周杰倫1張票5倍價」　最高可罰6500萬

記者黃翊婷／綜合報導

張姓、劉姓夫妻因涉嫌利用非法程式搶購周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台灣場的門票，被稱為台灣最大黃牛夫妻檔。經警方清查確認，有82組客人向夫妻倆下訂共計189張票，若依據文化創意產業發展法規定，最高罰50倍，兩人恐怕得面臨高達6500萬餘元的罰款。

▲劉男被捕之後曾大喊「我不服」。（資料照／記者劉昌松攝，下同。）

台北市刑大上個月查獲全台最大黃牛集團，劉男與妻子張女涉嫌利用非法程式搶購周杰倫演唱會台灣場的門票，他們在正式售票之前便於網路上PO文「保證取票」，吸引粉絲下訂單。夫妻倆10月23日在桃園某五星級飯店被捕，檢方複訊之後，諭令張女以20萬元交保並限制出境出海；劉男則是遭到法院裁定羈押禁見。

▲張女被檢方諭令以20萬元交保。

根據《自由時報》報導，經警方清查，劉男、張女以5倍以上的價格販售黃牛票，共有82組客人下訂189張門票，若以文化創意產業發展法規定最高罰50倍，每賣1張6880元的門票裁罰34.4萬元，兩人恐怕得面臨高達6500萬餘元的罰款。

此外，由於夫妻倆曾使用通訊軟體聯繫多名境外工程師協助搶票，劉男落網之後甚至心有不甘大喊「我不服」，此案是否還有其他共犯，檢警目前仍在追查當中。