周杰倫演唱會「徵才詐騙」　認購2萬當工作人員400人上當

記者黃翊婷／綜合報導

歌手周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會台北場，15萬張門票開賣即秒殺。但台北市議員柳采葳表示，近期發現有400多名民眾誤信網路上的假徵才廣告，包含認購2萬元商品、提供財力證明等等，就能擔任周杰倫演唱會的工作人員，希望有關單位加強取締裁罰，以免更多民眾受騙上當。

▲圖為周杰倫演唱會徵工作人員的詐騙廣告。（圖／翻攝自事實查核網站MyGoPen）

柳采葳表示，近期有部分假徵才公司在臉書、IG等社群平台投放廣告，聲稱要招募周杰倫演唱會的工作人員，並放出「認購福利」，應徵者只要認購2萬元商品就能錄取，還可以獲得演唱會公關票、偶像簽名合照、限定專輯、iPhone16手機等等，甚至有不肖業者要求提供財力證明，這些都是詐騙。

柳采葳提到，目前已知至少有超過400人受害，希望勞動局、警方能加強取締裁罰，避免更多人受騙。事實上，杰威爾音樂早在今年9月間就曾發布聲明，強調網路上各種抽獎、找工作人員的廣告都是詐騙，演唱會台北場的工作人員都已經安排就緒，希望歌迷朋友們不要被騙。

事實查核網站MyGoPen也在10月初分享相關文章，提醒民眾不要誤信演唱會徵工作人員的假廣告，若對方要求加LINE帳號並填寫相關資料、提供財力證明、匯款認購商品等等，務必提高警覺，以免造成個資外洩或財物損失。

事實查核網站MyGoPen指出，以臉書為例，如果投放徵人廣告的是臉書粉專管理員，民眾可以透過檢視粉專資訊透明度的內容來分辨是否為詐騙，若是剛成立就馬上投放不明廣告，也沒有相關官方認證標示，就有極高風險可能是詐騙。