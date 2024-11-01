北韓人妻偷吃「軍官老公的部下」！他抓姦在床　持刀怒砍殺

▲北韓發生一起士官長偷吃軍官妻子的醜聞。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

《每日北韓》引述消息來源報導，北韓東北部咸鏡北道慶源郡的邊境警備隊發生一名中隊長殘忍殺害妻子的命案。而行兇原因則是因為自己的愛妻與部下在家偷情被他抓姦在床，一時暴怒，便當場持刀刺殺女方。

這名隸屬於邊境警備隊第27旅團的中隊長9月下旬被派往其他地區出差，然而他9月28日返回家中時，卻撞見妻子與同部隊的部下偷情。目睹這一幕的他情緒失控，當場持刀刺殺妻子，與他妻子偷情的士官長則趁亂逃走，倖免於難。

凶殺案發生後，該名中隊長已被解除職務，並遭到第27旅團的保衛部（秘密警察）拘留，等待後續的審判。至於涉及不倫的士官長則是被「生活除隊」，也就是不名譽除隊，未來無法再繼續軍旅生涯。

當局因為擔憂該起醜聞外傳，因此特地封鎖該地區的將官宿舍，試圖遏止傳言蔓延，不過偷情兇殺案仍迅速成為當地的熱門話題。

據悉，士官長平時負責分配中隊的糧食，將從上級取得的糧食與物資分配給軍官、軍官家屬以及普通士兵。而中隊長平時為了爭取更多糧食，經常邀請士官長到家作客，隨著兩人之間的頻繁接觸，士官長和中隊長的妻子也開始暗生情愫，最終陷入不倫戀。