復航1年多…金門小三通突破百萬人次！重返疫前高峰指日可待

▲小三通復航後往來人次突破100萬。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

繼2023年小三通復航後往來人次達72萬7千餘人，今年經金廈(泉)小三通往來兩岸人次在10月30日已正式突破100萬，預估年底將破120萬人次，較復航首年的2023年多了逾50萬人次，顯示金廈(泉)小三通疫後復航，隨著政策逐步健康有序的開放，旅客來金人潮增多，將為金門觀光產業發展帶來另一波高潮，重返疫前小三通單年196萬人次的人潮高峰，指日可待。

縣府觀光處表示，自大陸福建省公安廳出入境管理局於9月27日發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門的個人或團隊旅遊簽注以來，據統計其簽注來金旅遊的占比約86.83%及13.17%，福建居民相對於金門也比較孰悉，目前來金自由行的旅客占比最多，這表示兩岸觀光熱潮已穩步復甦，更重要的是，疫後的旅遊型態已產生「質變」。

對此，觀光處長許績鑫強調，陸客來金觀光與消費，對金門整體觀光產業具有指標性意義，現階段陸客雖已經逐步恢復，但旅遊型態已開始轉化，縣府除了延續推動以透過活動結合旅遊模式，吸引更多陸客經金廈(泉)小三通來金門旅遊外，亦陸續開放解鎖許多秘境景點，包含134高地及高洞-「凱旋坑道」，即所謂的「雙高」景點，期讓疫後來金的旅客可以更深入探索不一樣的金門風光，體驗在地截然不同的風情，為金門觀光發展再添生機。

據統計，自今年1月1日起，截至10月底經小三通出入金廈(泉)已突破100萬人次(1,001,193)其中陸港澳籍民眾約5萬5,907人，約佔總人數5.58%，相較疫前陸港澳籍民眾占總數(196萬)4成的人數雖相去甚遠，但若就10月26日(週六)團體旅遊人數247人次，個人旅遊人數高達662人次，單日909位陸客造訪金門，破恢復陸客來金旅遊後單日最多的陸客人數紀錄來看，顯示兩岸觀光已逐步回復中。

最後，許績鑫也強調，金門屬「淺碟經濟」，整體觀光產業發展長期倚賴陸客來金觀光消費，惟國際局勢瞬息萬變，兩岸政策易遭國際情勢左右，「觀光政策」更易受兩岸突發事件影響，縣府除順應政策趨勢，也積極增取政府政策支持，同時，戮力開拓多元旅遊客源，以降低兩岸因素所帶來的不確地性，讓金門觀光健康永續發展。