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中美經濟金融工作組第6次會議後　公告未提保持溝通

▲▼中美經濟金融工作組第6次會議。（圖／翻攝陸財政部）

▲中美經濟金融工作組第6次會議。（圖／翻攝陸財政部）

文／中央社台北1日電

中美經濟及金融工作組均於10月在美國召開了第6次會議。此次2組會議的公告都沒有像以往提到「雙方將繼續保持溝通」，陸媒鳳凰網刊文分析，中國與美國拜登政府這一會議機制將暫告一段落，是否重新啟動，視乎接下來的美國總統選舉結果。

據中國人民銀行網站31日公布，中美金融工作組於國際貨幣基金和世界銀行2024年10月年會期間，在美國華盛頓召開第6次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）共同主持。中國國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及美國聯準會、美國證券交易委員會、聯邦存款保險公司等部門參會。

雙方就兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩定與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

中國人民銀行又指，中方介紹了金融管理部門支持經濟穩定增長的一攬子政策，包括證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款。中方並就相關問題向美方表達了關切。

會議聽取了雙方技術專家組關於國際收支平衡表編制、全球系統重要性銀行（G-SIBs）危機溝通以及氣候和保險業風險等議題的匯報，並就雙方如何加強跨境金融服務監管合作交換了意見。

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）會見了中美金融工作組中方代表團。

據美國財政部網站，美國財政部與中國人民銀行反洗錢聯合合作交流也舉行了第3次會議。雙方提出了各自關心的問題。

陸媒鳳凰網31日刊文表示，2023年7月，葉倫訪問中國時，在她的提議下，2個月後，中美建立了經濟和金融2個工作組，進行相互溝通。中國方面，經濟工作組由財政部牽頭，金融工作組由中國人民銀行牽頭。迄今為止，經濟和金融工作組都進行6次會議。

文章指出，值得關注的是，之前歷次公開的經濟與金融工作會議，公告裡最後一句都是「雙方將繼續保持溝通」。但此次中美金融工作組第6次會議與剛結束的經濟工作組第6次會議，都沒有這一句。

這標誌著中國與美國拜登政府的這一會議機制將暫時告一段落，該機制是否重新啟動，要看接下來的美國總統選舉結果。

文章表示，中美金融工作組會議啟動以來，成為了中美協調利率政策的重要工具，一般都在美國聯準會議息會議前，因此被視為美國利率重要風向標之一。文章推測第6次會議將決定美國聯準會下月的降息力度，和資本市場的發力度。

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