康芮襲台／坍方路斷！北橫傍晚17時搶通　台7甲線中午先通車

▲▼北橫台7線坍方今日17時搶通（上圖），而中橫台7甲線今12時搶通。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

康芮颱風來襲，北橫台7線47K~94K(巴陵至牛鬥橋) 及中橫宜蘭支線台7甲線0K~52K(百韜橋至武陵)路段，今(1)日上午8時解除預警性道路封閉；中橫公路宜蘭支線台7甲線6.4K、11K、36.7K坍方路斷等災點，預計今日中午12時搶通。而北橫公路台7線86.4K坍方、90.5K坍方，目前搶修中，預計今日下午17時前搶通。

台7線、台7甲線的替代道路：台7線94.3K→台7丙線0.3K(牛鬥)轉宜51線(牛鬥)→宜專一線→台7甲線(往四季、南山、梨山)總行駛時間約27分、總里程約18公里。「宜51線12k~16k+353 （智腦~土場）禁行甲、乙、丙類大客車。

公路單位特別呼籲用路人，颱風、豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外。並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施；另颱風、豪雨期間後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，敬請用路人提前因應規劃行程避免受困滯留，公路局東區養護工程分局敬祝大家行車平安。