差點絕命終結站！綠島人回家「大片鐵皮」朝頭飛來　驚悚一幕曝

▲驚險一幕看得網友冷汗直流。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

康芮颱風帶來狂風暴雨，有綠島民眾今（31）日開車回到家，駕駛才剛下車，路邊一大片鐵皮突然被風吹起，還往車子方向飛去，幸好車主站在車門旁才閃過。差點爆頭畫面曝光後，眾人紛紛冒冷汗驚呼，「差點絕命終結站」、「差一點走奈何橋…命大…」

有網友在「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」轉傳一段監視器影片，畫面中顯示的時間是今日的中午12點35分，地點是綠島，「颱風天差點被爆頭，開車回家在下車時一片鐵皮直飛過來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從畫面可以看到，當時車主下車後，站在旁邊扶著車門，就在轉頭一瞬間，路邊一大片鐵皮被狂風吹起，越過車子重重地砸在房子的牆上。若鐵皮再飛低一點，可能就砸中車子或是人。超驚險一幕曝光後，眾網友也看得直冒冷汗，「X！差一點」、「差點絕命終結站」、「血滴子」、「差一點走奈何橋…命大。」

氣象署今日下午4時公布風雨預報，預測明天風力僅連江縣、澎湖縣、台東的蘭嶼綠島等3地達停班課標準；雨量部分則有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。