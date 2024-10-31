劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）



記者崔至雲／台北報導

天王劉德華原訂今（31日）起在台北小巨蛋連唱四天，雖然強颱康芮來襲，但昨晚主辦單位表示如期舉辦，不過到了今下午3點，在台北捷運局勸說下決定停辦，不少已經先抵達小巨蛋等候、排隊的歌迷粉絲，聽聞停辦消息當場崩潰落淚，台北市長蔣萬安臉書更被不少粉絲灌爆，怒轟「你的一句話竟然取消我們這11年對劉德華的等待」。

因颱風康芮來襲，稍早主辦單位超級圓頂宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，小巨蛋瀰漫一股低氣壓。但隨後超級圓頂再度發聲明，今晚場次將改至11月2日，也就是本週六中午12點舉辦，讓小巨蛋前的粉絲轉怒為喜。

對於今晚演唱會取消，不少民眾湧進蔣萬安臉書，怒批，「賠劉德華給我，抽籤那麼難才抽到，我們自己會為自己安全負責，你能唱嗎？劉德華13年才來一次，每個人都有留言的自由，不要來找架吵」、「太扯了吧……一堆人已經來台北小巨蛋了，為什麼昨天不協調？我們也可以不坐捷運自己去丫」、「昨天不取消，今天才取消！人都到台北、到現場，才臨時決定」、「KTV、餐廳、百貨也是一堆人去，那邊就很安全，去劉德華演唱會就不安全，莫名奇妙」、「真的很扯，晚上的活動，下午3點才宣布延後，那從南部上來已訂住宿的歌迷是有免費再住宿2天的優惠嗎？」

但也有民眾支持蔣萬安決定，並表示，「笑死到最後出事還不是要人去救你們，別浪費社會資源了啦」、「謝謝帥哥市長，不要理那些來洗想要帶風向的負面發言，守護市民的安全是第一要務」、「劉德華的演唱會根本就該延期，為了他忠實粉絲的安全」、「為了市民的安全，蔣市長決定是對的支持你」、「市長加油，支持您的決定，不要因為劉德華歌迷影響心情」。

