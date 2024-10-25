高雄某高中吊扇葉片脫落！險成血滴子割頭　學生驚嚇：水逆嗎？

▲高雄市前鎮區某高中傳出吊扇葉片脫落的意外。（圖／翻攝自Google Map）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區某高中繼23日發生冷氣爆炸事件後，25日又傳出吊扇葉片脫落射出，險些擊中學生的意外事件。當時學生正在上數學課，突然一片吊扇葉片從天花板飛下，墜落點非常靠近第一排學生，現場驚慌失措，學生們紛紛拿出手機錄影，驚呼聲不絕於耳，所幸無人受傷。

目擊學生表示，葉片落下後，最靠近的男同學伸手舉起葉片確認其來自吊扇，老師迅速安撫學生情緒，並要求學生不要碰觸葉片，保持現場完整，隨後緊急關閉吊扇開關。

意外發生後，學生也拿起手機拍攝影片，並上傳到社群媒體，引發熱烈討論，學生還留言自嘲「學校是在水逆嗎？」、「我們讀的不是一所普通高中」、「這學期怎麼一直上新聞」，不過引發關注後，目前學生事後已將影片下架。

校方表示，經確認無人受傷，事故原因是設備老舊脆化，純屬意外。學校已安撫學生，並計劃在學生上室外課時進行設備更新。

針對幾天前的冷氣爆炸事件，校方解釋經過廠商評估，確認是冷氣內部堆積垃圾、落塵及毛髮，導致電線短路起火，與今日吊扇事故無關。校方強調，平時都有對學生進行用電安全宣導。