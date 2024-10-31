LIVE／22縣市明上午達停班課標準　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

強颱康芮暴風圈籠罩東半部和新竹以南，颱風中心最快下午登陸花東，今天到明天清晨影響最劇。氣象署今上午10時公布最新風雨預報，明天上午全台22縣市風雨都達停班課標準，但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。有關最新颱風動態與天氣資訊，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署記者會。

風力方面，氣象署預測明天凌晨0時至上午6時，除了花東以外的20縣市都達平均風7級、陣風10級的停班課標準。雨量部分，今天下午2時至明天下午2時的24小時雨量預報則有10縣市達標。

風力預報達停班課標準地區：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣

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雨量預報達停班課標準地區：

桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）