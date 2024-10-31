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慘了！Google遭俄羅斯開出36位數天價罰款　金額超過全世界所有錢

Google近期在俄羅斯遭遇了一場堪稱「史無前例」的法律風暴。（圖／達志／路透社）

▲Google在YouTube 平台封鎖俄羅斯多家媒體帳號，被俄羅斯當地法院裁決需支付高達 36 位數的天價罰款。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

Google近期在俄羅斯遭遇了一場堪稱「史無前例」的法律風暴，被俄羅斯法院處以令人瞠目結舌的20個兆億美元罰款，這一數字甚至超過了全世界所有的錢，比全球經濟總量多出「20個零」！

事情的起因要追溯回俄烏戰爭開打後，受到國際制裁的影響，Google旗下的YouTube平台封鎖了17家俄羅斯電視頻道的帳號。

由於這些被封鎖帳號的俄羅斯電視頻道非等閒之輩，其中更涉及到克里姆林宮的官方媒體頻道，例如俄羅斯第一頻道（Russia 1），以及今日俄羅斯電視台（Russia Today）主持人西蒙尼揚（Margarita Simonyan）所擁有的相關平台。因此自2020年起，這場法律糾紛所涉及的罰款金額便呈現出一種驚人的暴增趨勢。

在這一系列的法律糾紛中，谷歌被處以每日10萬盧布的罰款，並且還收到警告，如果不按時繳納，罰款金額將會每24小時翻倍。

根據俄羅斯新聞媒體俄羅斯商業諮詢日報（RBC）的報導，1位莫斯科的法官形容這場法律戰是「一個滿是零的案子」，因為這筆罰款金額自2022年以來每週都會翻倍，如今已累計到相當於「20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000」美元的天文數字。

相較之下，Google近期公佈的第3季中期報告顯示，其總營收僅為882億美元，且這筆罰款金額甚至遠遠超過谷歌約2兆美元的市值。接著再看全球經濟規模，根據世界銀行估算，全球經濟總量大約在100兆美元左右，也就是1後面跟著12個零。然而俄羅斯法院開出的這筆罰款，卻比全球經濟總量多出20個零，令人咋舌。

早在2022年，在俄羅斯總統普丁發起對烏克蘭的特別軍事行動後，Google就關閉了在俄羅斯的分部。谷歌在俄羅斯的子公司「谷歌有限責任公司」（Google LLC）也宣告破產。

另根據俄羅斯塔斯社（TASS）的報導，律師莫羅佐夫（Ivan Morozov）表示，按照俄羅斯貨幣來計算，如今這筆罰款已經超過了2「undecillion」（10的36次方）盧布，這是一個擁有36位數的龐大金額。

不過，在近期的1份收益聲明中，谷歌表示：「我們認為這些正在進行的法律糾紛不會對公司產生實質性的不利影響。」從現實角度來看，Google也不可能繳納這筆人類歷史上最巨額的罰款。

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