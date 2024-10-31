快訊／16縣市豪大雨特報　超大豪雨灌3地

▲康芮來襲，16縣市豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風暴風圈逐步籠罩，颱風中心預計下午登陸花東，氣象署今(31日)上午9時45分針對16縣市發布豪大雨特報，其中台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣出現超大豪雨，劇烈雨勢將持續到明天(11月1日)。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣地區及宜蘭縣、台中市山區和平區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。

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氣象署指出，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

▲16縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：31日上午至01日晨

＊超大豪雨：台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣

＊大豪雨：台北市、新北市山區、新竹縣山區、宜蘭縣、台東縣

＊豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、蘭嶼綠島

＊大雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣