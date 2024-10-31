快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

▲康芮維持巔峰強度。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風康芮來襲，今日全台22縣市都停止上班上課，至於周五是否仍可能放颱風假？中央氣象署預報員葉致鈞表示，周五比較尷尬，颱風強度在減弱當中，還是有些風雨，仍得以最新預報資料研判。

陸上警戒：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

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海上警戒：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署觀測，康芮今晨6時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約160公里之處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒53公尺，7級風平均暴風半徑320公里，10級風平均暴風半徑150公里。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）







今日全台都停止上班上課一天，至於周五是否仍可能放颱風假？葉致鈞接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周五比較尷尬，颱風強度在減弱當中，還是有些風雨，仍得以最新預報資料研判；目前預估周五下半天解除警報，但仍得視颱風減弱速度而定。

葉致鈞提醒，今天到周五清晨颱風影響最顯著，各地有強風豪雨，今白天以北部、東半部為主，有間歇性強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加；周五白天颱風逐漸減弱遠離，西半部仍有些陣雨，東半部明顯緩和。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周五雨區預報圖。（圖／氣象署）

