康芮估下午登陸撞中央山脈　今全台強風豪雨

▲最新颱風資訊。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

康芮將登陸撞中央山脈！中央氣象署持續發布強烈颱風康芮海上陸上颱風警報，氣象署預報員葉致鈞表示，今天到周五清晨影響最顯著，預估颱風今下午左右在花東登陸，由於越過中央山脈受地形破壞，以及環境不利發展，強度會迅速減弱。

陸上警戒：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

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海上警戒：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

超大豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣

大豪雨特報：台北市、台東縣

豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣

▲▼康芮風雨持續中。（圖／氣象署）

葉致鈞接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五清晨颱風影響最顯著，各地有強風豪雨，今白天以北部、東半部為主，有間歇性強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會明顯增加；周五白天颱風逐漸減弱遠離，西半部仍有些陣雨，東半部明顯緩和。

葉致鈞說，預估颱風今天下午左右在花蓮、台東登陸，登陸前維持目前最巔峰強度，入夜在台中至雲林一帶出海，由於越過中央山脈受地形破壞，以及環境不利發展，強度會迅速減弱。

葉致鈞表示，周六、周日東北季風影響，加上南方水氣北上，北部、東半部、中南部山區有些降雨；下周一到下周三東北季風影響，北部、東半部有些降雨，其他地區多雲到晴。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周五雨區預報圖。（圖／氣象署）

