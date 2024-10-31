櫃哥櫃姐辛苦了！漢神、夢時代沒颱風假　高雄百貨營業時間一次看

▲漢神巨蛋。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

強烈颱風康芮撲台，高雄市政府宣布今(1日)停止上班上課。不過今日清晨風雨並不大，南霸天漢神2館、夢時代、義享時尚廣場陸續宣布正常營業，但會視風雨狀況調整營業時間。而新光三越、MLD台鋁生活商場，以及被譽有「良心百貨」的SOGO高雄店則是宣布暫停營業。

根據中央氣象署資訊，今日高雄市風力預測平均風力達7級，最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全，並充分準備各項防颱措施，高雄市政府故宣布今日停止上班、停止上課。

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高雄市長陳其邁也示警，暴風半徑在凌晨接觸高雄，到早上9點就會對風雨有感。中午到黃昏傍晚會是風力及雨勢影響高雄最嚴重時間，預估風力在市區會達到10級以上，低窪沿海會達到12級。

陳其邁指出，尤其在下午6點也適逢小潮加上颱風暴雨、風力影響，「會造成暴潮，影響程度會超過天文大」。特別提醒民眾注意落實防颱整備。

以下為今(31日)高雄百貨公司營業狀態：

漢神本館 正常營業

漢神巨蛋 正常營業

夢時代 正常營業

義享時尚廣場 正常營業

義大世界購物廣場 正常營業

大立百貨 正常營業

大統五福店 正常營業

新光三越左營店 暫停營業

新光三越三多店 暫停營業

SKM Park Outlets 高雄草衙 暫停營業

高雄大遠百 正常營業

SOGO高雄店 暫停營業

MLD台鋁生活商場 暫停營業

岡山樂購廣場 正常營業