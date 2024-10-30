協禧董座涉內線遭約談　轉讓股票激勵員工「自己賺數百萬」

▲台北地檢署偵辦協禧電機內線交易疑案，搜索約談董事長等15名被告到案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司協禧電機在2020年間，宣布為了激勵員工，預計從市場買回庫藏股，轉讓給員工，沒想到黃姓董事長卻在這利多消息公告前，透過親友等關聯帳戶，先進場掃貨，從中獲利數百萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署30日指揮調查局兵分37路大搜索，約談黃姓董事長等15名被告到案。

協禧電機(3071)1978年成立初期，以生產PC 插座、電線及汽車變壓器等產品為主，1989年開始量產風扇，現在專精於電子散熱處理技術，產品包含CPU散熱器、風鼓交/直流向風扇等，與宏碁、HP、SONY、華碩等國內外各大廠都有合作，多次獲頒國家精品獎殊榮。

2020年3月24日，協禧公告董事會決議，為激勵員工及提升員工向心力，要買回庫藏股，買回股份轉讓給員工，預計以10元到24元區間，從集中交易市場買回股分上限3億元，這項重大訊息不只嘉惠公司員工，對股價也是利多消息。

不過檢調獲報，協禧電機黃姓董事長涉嫌在公司決定買回庫藏股，到公布重大訊息的禁止交易期間，透過相關公司與親友帳戶，先進場買股，等著賣回給協禧，前後獲利約數百萬元。

檢察官葉詠嫻30日指揮調查局基隆市調站，搜索協禧公司及黃姓董事長等人辦公室、住家共37個地點，並依涉嫌違反《證券交易法》內線交易等罪嫌，約談黃等15名被告到案釐清。