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LIVE／「沒有台北」21縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

強颱康芮暴風圈最快今深夜接觸台灣陸地，估全台都在陸警範圍內，最快明午到傍晚中心將登陸花蓮以南。氣象署今（30日）下午4時公布最新風雨預報，共有21縣市風力或雨量預估達停班課標準，僅台北市風雨預估未達標。

氣象署指出，強烈颱風康芮暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對新北以南、東半部地區及澎湖構成威脅。

氣象署預測，今天至明天桃園以北及東半部地區容易有間歇性雨勢，其中宜蘭縣山區、花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

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風力預報達停班課標準地區
基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣

雨量預報達停班課標準地區
新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

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