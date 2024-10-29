闖鐵軌拍抖音！　14歲弟「遭火車撞擊」驚險畫面曝光

▲ 一群青少年跑到鐵路橋上拍TikTok。（圖／X／@gharkekalesh）

圖文／CTWANT

孟加拉一群青少年，日前跑到當地新吉馬里鐵路橋（Shingimari RailwayBridge）上拍攝TikTok影片。沒想到一群人無視火車經過，直接站在鐵軌旁，準備跟行駛中的火車自拍，導致其中一名14歲少年當場被火車撞上，所幸緊急送醫治療之後，成功撿回一命。

根據《NDTV WORLD》等外媒綜合報導，孟加拉朗布爾市（Rangpur）一群青少年，24日跑到當地新吉馬里鐵路橋上拍攝TikTok影片。沒想到，過程中他們直接站在鐵軌旁，準備跟行駛中的火車拍照，導致其中一名14歲少年利坎（likhan）被火車撞上。

▲ 利坎在拍攝過程中遭火車撞上。（圖／X／@gharkekalesh）

現場影片可見，當時一群青少年在鐵軌上跳來跳去，而火車從遠方行駛來，漸漸靠近他們。後來，所有人聚集到鐵軌旁，準備跟行經身旁的火車自拍，下秒離鐵軌最近的利坎便遭火車撞擊，隨後緊急送往當地醫院救治，所幸順利保住一命。

消息一出引起網友熱議，紛紛留言表示，「人們因為拍攝TikTok短片而發瘋，他們既不考慮自己的父母，也不考慮自己」、「請不要鼓勵這種行為，這種愚蠢的行為應該要受到懲罰」、「這些TikTok短片的趨勢，正在殺死很多人」、「很難相信人們如何如此專注於製作內容，以至於忽略了周圍發生的一切」。

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