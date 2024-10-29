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竹市表揚優良不動產從業人員及業者　共創幸福安居科技城

▲宣示維繫不動產交易安全決心。（圖／新竹市政府提供）

▲宣示維繫不動產交易安全決心。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於昨（28）日在市府綜合大禮堂舉辦「新竹市113年優良不動產從業人員表揚大會」，由新竹市代理市長邱臣遠親頒優良地政士、優良不動產經紀人員及優良租賃住宅服務業3個獎項給7位受獎人，現場共齊聚了250位受獎者及親友，大家一同見證這個激動人心的時刻。邱臣遠表示，這些優秀的從業人員在守護不動產交易安全、維護市場秩序方面扮演著重要角色。他們的專業與努力，為市民提供了安全可靠的交易環境，進一步提升竹市的宜居品質和幸福感。市府對於這些獲獎者表示誠摯的感謝，並期望未來能繼續攜手共創幸福宜居！

邱臣遠表示，市長高虹安上任後積極推動幸福安居科技城，市府為表彰具有「專業」、「溫暖」服務的不動產從業人員，從105年開始選拔以來，已表揚19名優良不動產從業人員，獲得市民極大肯定與激勵，今年是第4次舉行，也是疫情結束後首次舉辦，也首次納入租賃住宅服務業，透過表彰具有「專業」、「溫暖」服務的不動產從業人員，感謝受獎人發揮善的循環與正向力量，讓社會更加溫暖、美好，奠定扎根居住安定的政策目標。

邱臣遠說，目前竹市正處於蓬勃發展的階段，房市活絡和強大的市場動能，展現在不動產交易量。隨著經濟的成長，市民對於專業的地政服務和不動產交易的需求也日益增長，市府將秉持公開透明和專業服務的精神，持續表揚優秀的不動產從業人員，以激勵業界的整體水平提升。

地政處表示，不動產買賣交易中，以不動產經紀人員銷售為起點，經紀人員對於標的物詳實解說，才能切合買方或賣方的需求，媒合雙方簽約，並續交由地政士辦理產權移轉、提醒地政法令或稅費等規範；而租賃住宅服務業提供專業住宅經營管理服務，作為房東與房客間重要的溝通橋樑，讓房客獲得更好的居住環境與品質，同時也是社會住宅推動關鍵角色，協助包租代管，奠定社會住宅扎根扶助弱勢者居住安定的政策目標。

地政處指出，此次受獎人經驗豐富，充分發揮「專業」、「溫暖」服務，包括優良地政士之一受獎人盧合玲，以女性細膩用心及樂於分享傳承的服務，積極配合政府推廣地籍異動即時通便民服務，鞏固阻詐防線；而優良不動產經紀人員邱竹儀更曾在此次新竹晴空匯火災時，主動號召附近住戶捐贈拖鞋、濕紙巾、尿布、麵包等物資予現場救援的消防工作人員與受災戶，積極發揮所長主動協助號召業界朋友提供房屋租賃媒介的服務，用實際關懷行動給予受災市民最直接的支持及協助，體現「專業」、「溫暖」的服務；另外優良租賃住宅服務業受獎者大管家租賃住宅代管有限公司，為新竹市社會住宅包租代管業者，媒合案件中半數以上為弱勢族群，並積極參與地方多項公益活動，致力回饋社會，均值得為業界之表率。

地政處補充，獲獎名單如下：優良地政士包括盧合玲女士、韓國寶先生及李濬孝先生；優良不動產經紀人員則有林詩偉先生、吳志婕女士和邱竹儀女士；優良租賃住宅服務業由大管家租賃住宅代管有限公司獲得。這些優秀的專業人士和公司在竹市不動產市場中表現卓越，為市民提供了優質的服務，市府對他們的努力表示衷心感謝！

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