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腸病毒反常升溫！上周1.8萬人就醫創新高　羅一鈞估流行到年底

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒就診趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒就診趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情趨勢不僅反常還延遲！疾病管制署今（29）日公布最新監測，上周就診人次明顯上升破1.8萬進入高原期，為10年同期最高。疾管署副署長羅一鈞分析，疫情高原期至11月底，預估就診上看2萬人次，12月底才會脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第43周（10月20日至10月26日）門急診就診計18,266人次，較前一周（16,562人次）上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。

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近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，疾管署呼籲民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。

另外，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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