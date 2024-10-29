速食店萬聖節好康一次看！麥當勞送優惠券、拿坡里炸雞桶買1送1

▲速食店萬聖節限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著萬聖節即將到來，《ETtoday新聞雲》幫整理各大速食店祭出的「萬聖節限定優惠」，包括麥當勞送8大優惠券、拿坡里炸雞桶買1送1、達美樂披薩買大送大再送可樂等，加碼收萬聖節限定美食，有應景鬼手魷魚搗蛋比薩、辣魔黑珍珠披薩。

▲麥當勞APP推萬聖節限定抽優惠券活動。（示意圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞APP即日起至10月31日推「搗蛋好時雞 轉出搗蛋餐」 麥粉轉轉盤活動，只要點進活動頁面即可抽優惠券，優惠券內容有「買超值全餐送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）」、「麥香雞+小杯玉米湯特價75元 」、「勁辣雞腿堡+38元中飲特價99元」、「買超值全餐送勁辣香雞翅」、「買超值全餐送麥香魚」、「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點豬肉蛋堡送薯餅」及「單點火腿蛋堡送薯餅」。

「萬聖節快樂」活動中獎率百分之百，期間每帳號每日可參加1次，優惠券使用期限至11月3日止。

至11月19日前也於歡樂送推「5大品項買1送1」，只要低消滿38元並輸入優惠碼「LOVEMCD」即可享有「大薯」、「勁辣香雞翅」、「薯餅」、「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜奶茶（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲肯德基推萬聖節限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」。

●肯德基

肯德基即日起至10月31日祭出「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內含咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯，還附有超可愛南瓜桶，不僅可以重複利用還能當作萬聖節裝飾品，原價1199元，只要憑PK APP會員頁面、加入LINE官方帳號、或憑指定截圖皆享優惠價999元。

同步開放加購南瓜桶，只要消費任一任套桶餐即可用299元加購，11月30日前拿南瓜桶來門市消費，加碼享指定8塊雞桶套餐599元。

▲全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出6塊咔啦腿排桶下殺199元優惠。

●拿坡里

全台12家拿坡里炸雞專賣店即日起至10月31日祭出「6塊咔啦腿排桶下殺199元」限定優惠，較原價打出57折折扣，換算下來，平均每塊炸雞只要33元；咔啦腿排是選用帶骨雞腿排經過醃製後，再裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮嫩多汁。

至10月29日還推「炸雞桶買1送1」優惠，只要買「脆皮戰斧桶」就送「咔拉腿排桶」，特價只要399元；脆皮戰斧桶內含4隻大雞腿，裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，外酥內嫩還有微辣口感；咔拉腿排桶則有5塊帶骨雞腿排，且開放辣味、原味任選。

▲漢堡王祭出2大萬聖節限定套餐只要150元。（示意圖）

●漢堡王

漢堡王即日起至10月31日祭出「2大萬聖節限定套餐」，包括「三倍猛牛魔王餐」內含三層火烤牛肉排+4塊雞塊+中杯可樂、「脆雞花生惡霸」內含美式花生雙層脆雞堡+4塊雞塊+中杯可樂，通通特價只要150元，且10月31日萬聖節當天只要在門市消費（有發票），前100名消費者即可獲得漢堡軟糖，數量有限、送完為止。

加碼至12月31日前還有「歲末犒賞優惠券」，一共有6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

而超殺銅板優惠「1+1$69」有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

以及4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起。提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用。

▲必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。

●必勝客

必勝客推出萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，其中，魷魚鬚變身成鬼手搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元，全門市限時開賣中，還可享「外帶買大送大」優惠。

另至11月1日前更祭出「尖叫自由點」限時優惠，其中，「個人超值自由點」只要99元就能吃到雙層美式臘腸、夏威夷個人比薩或香脆起司咔滋餅，搭配人氣副食3選1、飲料2選1，限於平日中午11時至下午2時在PK APP開搶。

還有「個人豪華自由點」，主餐開放波隆那牛肉紙包筆管麵、奶油雞腿排紙包筆管麵或小比薩任選，搭配副食+飲料只要199元；以及「雙人超值自由點」，299元能吃到日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、夏威夷等經典口味大比薩+副食+飲料，至11月1日前平日不限時段都能用，PK APP限定。

▲達美樂推萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」。

●達美樂

達美樂推出萬聖節限定「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑金竹炭餅皮搭配鬼椒紅醬、香甜黑糖珍珠，再結合濃郁莫札瑞拉起司，紅黑配色打造滿滿視覺效果，每一口還能感受到甜辣口感的味蕾衝擊，全門市超限量發售，售完為止，至11月3日前可享「外帶買大送大再送可樂」超殺優惠，一共有32口味任選。

▲21風味館推招牌香草烤雞分享餐限時下殺69折優惠。

●21風味館

21風味館（21PLUS）即日起至10月31日祭出「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，內含整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元。香草烤雞是使用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，烤雞專屬辣醬則是把雞汁、奶油加進大蒜、洋蔥、黑胡椒、紅辣椒細細熬煮而成，口感微辣。

期間加碼推「奶香塔餅玉米濃湯買1送1」，只要花85元就能買到2碗熱湯，須使用21PLUS線上預訂平台才可享優惠；奶香塔餅玉米濃湯是選用大人小孩都愛的香草烤雞蓉玉米濃湯加入甜玉米粒，最後蓋上香脆奶油酥塔殼，讓整體風味再升級。