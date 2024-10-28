走鐘獎沒人看？對比上屆觀看次數「只剩下3分之1」　網曝殘酷原因

▲走鐘獎看得人變少了。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

第6屆走鐘獎重回台北，26日在台大體育館盛大舉行，典禮由視網膜、阿樂與恩熙俊聯手主持。有網友指出，今年的討論熱度似乎沒有以往來得高，而且YouTube上的觀看次數也少得可憐，跟上屆比，只剩下3分之1的觀看次數，好奇現在還有人看走鐘獎嗎？貼文掀起熱論，網友感嘆「這就是夕陽產業」。

有網友在Dcard發文，「走鐘獎收視也太慘了吧」，貼出走鐘獎第五屆跟六屆的YouTube觀看次數，第五屆有117萬次，但第六屆只有38萬次（截至27日），只剩下3分之1而已，熱度似乎變低了，讓他非常震驚，「去年在高流可能有YouTuber太遠沒去，今年在台北，能吸到的流量也太少了吧」。

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貼文曝光，網友認為已經過了巔峰期，「夕陽產業，能賺的早就賺飽」、「很多創作者都一堆業配，原創的優質影片越來越少」、「本來就是一群小圈圈在自嗨的派對」、「那獎根本不知道在頒什麼的，根本YouTuber造型派對」、「主要是因為不有趣，一群愛業配拍幹片的人在高潮」、「事實就是，沒人要看長影音了」、「看到一堆爭議YTR都得獎，就知道多爛了」。

不過也有網友緩頰，「這個獎對許多創作者的意義和肯定還是很大，DoDo Men得獎我是真的看得很感動」、「其實這個獎本身就不是像三金那種，拿了政府補助辦的，連續由民間自組團隊辦到第六屆，也許對觀眾來說確實是越來越不好看，但對創作者來說，走鐘獎的意義有時候是讓他們的創作生涯有更大的肯定」。

▼呱吉是走鐘獎的創辦人。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

