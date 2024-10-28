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快訊／警官酒駕還表明「自己人」　高市警局出重手：記2大過免職

▲湖內分局已經尋獲2名少女 。（圖／翻攝臉書）

▲高雄市湖內分局。（圖／翻攝臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局湖內分局一名警官25日凌晨1點開車行經苓雅區建國路與和平路時，被民眾檢舉通報懷疑有酒駕情況，巡邏警網將他攔下，據了解，這名警官疑似當場表明是「自己人」，希望員警能放水，不過員警仍舊依照規定處理，該警官酒測值高達0.97毫克，警方第一時間給予記一大過調職處分，但市警局今（28）日上午開會後，認為警官的行為嚴重影響警譽，決定改記兩大過免職。

高雄市湖內警分局的一名袁姓警務員，25日凌晨1時許前往友人於新興區經營之酒吧飲酒後自行駕車離去，行經苓雅區建國一路遭轄區員警攔查，發現身上散發酒味，經實施呼氣酒精測試，酒測值0.97毫克超過法定標準，全案以公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，警方第一時間依照相關規定決定給予記一大過調離現職處分，但今日開會後卻加重。分局表示，針對該員行政懲處部分，袁姓警務員平時考核不佳且行為嚴重影響警譽，將依據「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重研議予以一次記二大過免職處分；考監責任部分，分局長（就任未滿4個月）申誡2次，直屬單位防治組組長記過2次，以儆效尤。

湖內分局長陳義宏表示，員警知法犯法最為社會大眾詬病，影響警譽甚深，該員勤餘時間飲酒未能自律，致生違法情事。本分局對於員警違紀行為絕不姑息，將嚴格依照相關規定處理，並持續加強對全體員警的法紀教育，防止類似事件發生。

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