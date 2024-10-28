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大陸 大陸焦點 特派現場

剛踏出門就原地消失！婦人出門倒垃圾竟「墜落地下室通風口」

包姓婦人一出門就摔進坑洞裡。（圖／翻攝自搜狐千里眼）

▲包姓婦人一出門就摔進坑洞裡。（圖／翻攝自搜狐千里眼）

圖文／CTWANT

大陸內蒙古近日發生一起婦人出門倒垃圾，才踏出家門居然就「原地消失」的情況，原來這名婦人是摔入自家門口的一個坑洞裡，這坑洞是地下室通風口的蓋子鬆動導致，影片曝光後引發瘋傳，所幸婦人沒有大礙。

從監視器的畫面可見，這名婦人當時才一腳步出自家大門，下一秒整個人居然消失不見，原來，這名婦人墜落到地下室通風口內，影片曝光後也在網路瘋傳。

根據《搜狐千里眼》報導，這起事件發生在23日，地點在內蒙古的興安盟，所幸坑洞深度只有一公尺多，幸好這名包姓婦人跌入通風口內並未受傷。

據摔入坑洞內的包姓婦人表示，當時自己倒完垃圾後還要趕著接送小孩上學，所以出門時未留意到腳下情況，也沒想到地下室通風口的蓋子居然會鬆動，所以她一踏出門直接摔下去。包姓婦人表示，很慶幸自己並未因此受傷，不過對於通風口蓋出現鬆動情況表示擔憂，她呼籲有關單位加強對公共設施的檢修與維護，以保障居民的安全。

還記得今年8月在馬來西亞吉隆坡的一處道路，發生一起天坑吞人的慘劇，當時剛好有一名印度女遊客經過意外掉入深8公尺的坑洞中，下落不明。據了解，事發地點在吉隆坡印度清真寺（Masjid India）路段，當時這名48歲的印度女遊客經過時閃避不及直接掉入坑洞中，消失在8公尺深的地底。雖然警消在第一時間就前往搜救，但一直沒找到女子的下落，8月底，馬來西亞官方遺憾終止這場搜救行動。

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