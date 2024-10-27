批賴清德願國情報告「根本做秀」　王鴻薇：很多藍委認為不必了

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭日前針對國會改革釋憲案做出判決，有關邀請總統赴立院國情報告部分，憲法法庭認定總統「無義務」，同時立委要求總統「即問即答」也被認定違憲，但總統賴清德卻表示願到立院國情報告。國民黨立委王鴻薇今（27日）批賴「得寸進尺，得了便宜還賣乖」，因為現在總統來立院不必詢答，與對著鏡頭講話或直播沒有兩樣，所以黨團大多數委員都認為不必多此一舉。

王鴻薇表示，總統賴清德現在說要來立法院報告，民進黨團果不其然立刻附和，馬上就要來排朝野協商，這樣做法不過就是「得寸進尺」，而且是得了便宜還賣乖，因為現在總統到立法院做國情報告，只是講他要講的，而且完全不做任何的詢答，這樣的做法跟總統今天對著鏡頭講話，或者做個直播來說明有什麼兩樣？何必還要到立法院，難道是把立法院當做秀場嗎？

王鴻薇說，到現在為止，國民黨團大部分的委員都認為不必多此一舉，不要讓立法院淪為賴清德的政治秀場。

王鴻薇也強調，憲法法庭釋憲之後，雖然人事審查權的職權被限縮了，但仍然會持續的嚴格審查，嚴格監督，絕不放水，而在大法官的提名人選裡面，有七名的提名人選，竟然高達六名人選是支持廢死，不論是有廢死的言論，或者是參加廢死的活動，更不要說有一些還積極的去參加一些政治活動。

王鴻薇表示，這些大法官被提名人都會被嚴格的審查，民進黨團不需要急著說什麼國民黨在政治報復，因為嚴審標準就是要符合民眾的期待，如果八成的民眾通通是反對廢死，而民進黨提出一大堆廢死的大法官，難道是想要對抗民意嗎？因此國民黨團會尊重民意，絕對不像民進黨團立委沒有民意。

