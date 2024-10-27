舊內褲當抹布！媳婦隱忍邋遢婆婆28年　還被酸：妳嫌我髒？

▲人妻抱怨婆婆衛生習慣糟，每次回婆家過年都是惡夢，讓她只能忍氣吞聲。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

「婆媳衝突」似乎是亙古不變的話題。一位媳婦在網上分享了她長達28年的忍耐歷程，道出了無數媳婦的心聲。她表示，婆婆的生活習慣與自己大相逕庭，長年累月的髒亂環境讓她身心俱疲，甚至影響到家庭生活。儘管內心早已不堪重負，她仍選擇一再忍讓，不願與婆婆正面衝突。

一名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」分享了婆婆家令人作嘔的環境。她描述婆婆竟然拿孫子不要的內褲當抹布，餐桌廚房黏滿了陳年油垢，就連微波爐內部都發霉，最讓她受不了的是，每次在婆婆家吃飯，黏膩的碗盤和油膩的水槽讓她根本吃不下，尤其是在年夜飯這種重要的場合，她還要面對那些噁心的抹布和砧板，簡直是折磨。

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原PO無奈地表示，儘管和婆婆分開住，但每次回婆家過年，還是得面對婆婆家裡令人咋舌的衛生環境。她只好自備全套的廚具，就連圍兜都要自己帶。婆婆看到她這樣做，總是會酸言酸語，懷疑她嫌棄家裡髒亂。面對婆婆的指責，原PO選擇忍氣吞聲，繼續忙著清理。

原PO雖然從不和婆婆正面衝突，但婆婆總是會在丈夫面前抱怨她。丈夫回家後，這些抱怨就會轉化成對原PO的指責，「先生回來就靠腰我，我還是只聽不反應，內心想著是離婚，就這樣拿我沒輒」，雖然她表面上看起來毫不在意，但內心卻積壓了無數的怨氣，隱忍了28年，「堅持不頂嘴，說一句恐傳成10句難聽話，嘴長你那隨你，但我都記得每一筆，讓你賒帳吧，我記在牆上」。

原PO感慨表示自己隱忍了28年，可是婆婆對她的偏見根深蒂固，不管她怎麼做都無法改變。慶幸他們並沒有住在一起，否則她早就受不了而離婚。

貼文一出，網友深表同情，「貧賤夫妻百事哀」、「如果隊友跟他媽一樣髒，真的會離婚」、「要我做事就是要按照我的方式做事，不然什麼都不用談」、「那個碗盤黏黏的我也深有體會，我男友家廚房也是類似這樣」。



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