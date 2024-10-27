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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋憲出爐綠拋5主張藏陷阱？　李彥秀：夾帶人事案併審濫竽充數

▲▼立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

司法院憲法法庭針對國會改革釋憲案作出判決，多項爭議條文被宣告違憲；民進黨團提出5點訴求，請在野黨停止詆毀攻擊大法官、盡速行使人事同意權、終止調閱委員會調查小組、停止審查《憲法訴訟法》，以及停止針對釋憲結果啟動《立法院職權行使法》修法。國民黨立委李彥秀今（27日）對此痛批，民進黨大開民主倒車，不排審查案，現在堅持這3項人事案併審，根本就是意圖「夾帶過關」、「濫竽充數」。

李彥秀指出，大法官依據職權行使憲法解釋，本來就應該接受各界的公評，辯明真理本來就是民主自由的本質，大法官不是民主獨裁者，民進黨更不能限制人民的言論自由。

李彥秀說，3個機關人事案的審查，與釋憲根本沒有一點關係，民進黨黨團不急，民進黨召委更是「事不關己，高高掛起」，不排審查案，現在堅持這3項人事案併審，根本就是意圖「夾帶過關」、「濫竽充數」。

李彥秀表示，釋憲之後，調查權由院會行使，依然能夠成立調查委員會，在民進黨執政下，例如再生能源等弊案，立法院都會盡力調查真相，讓所有弊案都無所遁形，更能發揮「鯰魚效應」，激勵檢調的辦案效率。

最後，李彥秀強調，從實質廢死到護航行政獨裁，現在憲法法庭的運作方式，已經成為太上元老院，不僅失去原本應有的中立性，更讓憲法法庭的意見趨於單一，失去原本的功能與意義。開啟「憲法訴訟法」的修正討論，是要幫司法找回正當性及說服力，民進黨團卻急著跳出來喊違憲，更證明民進黨將大法官當成護航的急先鋒，鬥爭的馬前卒。

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