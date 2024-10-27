　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女背小兒麻痺男友爬泰山　遭質疑「沒苦硬吃」擺拍賺流量

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

▲余麗莎背男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西女子余麗莎因背著患有小兒麻痺症的男友爬泰山爆紅，許多網友因此大讚她人美心更美，「讓人又相信愛情了」，但也有不少網友質疑，余麗莎根本是為了博取流量擺拍，「沒苦硬吃」。

根據陸媒報導，余麗莎的男友李創業1歲就患上嚴重的小兒麻痺症，只能蹲在地上，用手挪動腳行動。9歲時，他被人騙去當乞丐，流落街頭，幾乎跑遍所有程式，直到15歲才找到機會逃走，回到家鄉。

▼李創業考上河南大學臨床醫學系。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

因為被騙去當乞丐多年，李創業16歲才開始讀小學，但他非常有志氣，立志學醫，並成功考入了河南大學臨床醫學系，「我從不認為我比別人差，我喜歡挑戰自我。」

喜歡挑戰自我的李創業也開始挑戰爬山，他說，「因為身體原因，我登山必須手腳並用，我就會帶很多雙手套準備著。我登頂泰山用了5天時間、黃山3天、華山4天、恆山和衡山各1天、嵩山3天。」

▼李創業仍在學習醫學專業。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

李創業也經常在短影音平台上分享自己的生活，包含爬山，也就是這些爬山的影片，讓她認識了余麗莎。

余麗莎刷到李創業爬黃山的影片，就被深深吸引了，「他穿著黑色衣服爬黃山的背影，一開始趴在地上，後來轉過身揉眼睛，嘴裡說全身快散架了。我就很好奇，再一看，他身體不方便，我就覺得挺心酸。」

余麗莎繼續了解，才又知道，李創業雖然患病，但非常努力，考上了大學，還把賺到的錢捐出做慈善，「一開始覺得他好可憐，後來覺得他好偉大。」余麗莎更主動加了李創業好友，開始有意無意向他問問題。

▼余麗莎會幫李創業煮飯。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

聊了一陣子之後，余麗莎向李創業表白，李創業第一個反應是「不可能」，認為兩人差距太大，也擔心余麗莎跟著他吃不了苦。余麗莎則告訴李創業，自己的老家也是在大山裡，是吃苦長大的孩子，「我家也不比你好，我倆原生家庭其實都一樣。」於是，兩人終於在一起。

余麗莎10月22日背著李創業爬泰山，她用3公尺的帶子，將李創業綁在身上，一大早就開始爬，累了就在台階上休息一下，中途從沒想過放棄，「中間有幾段階梯，我感覺到腿軟了，就跟他說一定要抱緊我的脖子。他也感覺到了我的疲憊，就主動下來自己慢慢挪動。」

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

李創業說，自己體重30多公斤，女友165cm的身高只有40多公斤，看到纖瘦的女友背著他一步一步艱難地爬上去，感到非常難受，「擔心她摔倒、受傷，在『十八盤』的時候，那段路還是挺險的，我能感覺到她的腿在發抖。我也很自責，她能把我背上去，我卻不能抱她上哪怕一個台階，我感到很內疚。」

不像過去李創業一個人要花好幾天，這次只花了12個小時，兩人還一起在網路上爆紅。李創業說，「在妳背上，看到了不一樣的風景。」余麗莎說，「還想跟你爬到更高的地方。」

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

不過，爆紅也令兩人受到不少質疑，有網友就批評，兩人是故意「擺拍」，為了賺取流量，之後開直播帶貨；也有網友認為，泰山明明就有纜車可以搭，兩人卻堅持用爬的，根本就是「沒苦硬吃」，裝給別人看。

對此，兩人表示，拍攝爬泰山的影片並不是為直播帶貨引流，而是為了記錄美好的生活和他們之間美好的感情。李創業更直言，自己之前做過外貿，主要的收入用來幫助殘疾朋友，最近幾年一直在忙醫學專業學習，近期內不會通過國內電商帶貨。

▲▼陸女背小兒麻痺男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」　現場就地生子
台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」　女店員身份曝光！爭鮮發聲力挺
百萬YTR「輸給僅1支動畫頻道」　宣布不再參加走鐘獎
快訊／紅牌重機自撞！　騎士當場死亡
台中路人「遭輾滾數圈亡」！　18歲男肇逃：不知道撞到人
康芮颱風進逼！　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」
大谷翔平「左肩脫臼」將檢查！　隊友：全場瞬間靜默

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

算能科技喊冤：與華為沒商業關係　已提供調查報告給台積電

陸女背小兒麻痺男友爬泰山　遭質疑「沒苦硬吃」擺拍賺流量

陸抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元！

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

美國務院通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責、已提出嚴正交涉

硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆見慘狀崩潰：我不要了

女網購「拆包裹1動作」眼睛染疱疹　疼痛等級超越生小孩

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

算能科技喊冤：與華為沒商業關係　已提供調查報告給台積電

陸女背小兒麻痺男友爬泰山　遭質疑「沒苦硬吃」擺拍賺流量

陸抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元！

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

美國務院通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責、已提出嚴正交涉

硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆見慘狀崩潰：我不要了

女網購「拆包裹1動作」眼睛染疱疹　疼痛等級超越生小孩

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包...坦承網路買的

中共解放軍一早又有19架戰機出海　16架次逾越台海中線

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

挺孕肚看周杰倫！女粉入場到一半生了　她老公「先叫救護車」待命

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退　網震驚：比喬丹引退打擊更大

馬祖南竿死亡車禍！水果攤闆娘遭撞死　肇事駕駛今早才酒醒

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」！現場就地生子　觀眾全目擊

林智勝明年續戰機會大　葉總觀察未來可往教練發展

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸妹硬闖柵欄被卡住！長裙扯成迷你裙

男被樹葉砸到骨折　網一看凶器照驚

年輕人慶生包廂打奶油仗　老闆崩潰了

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」確認是中國公民

美通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

女「拆包裹1動作」眼睛染疱疹

抖音「直播炒老鼠肉」　大量收購一斤300元

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

中國市場最慘！保時捷降價至163萬元

2歲女童從8樓墜亡　

更多熱門

相關新聞

《泰山》主角羅恩伊利離世！享壽86歲

《泰山》主角羅恩伊利離世！享壽86歲

1960年代以電視劇《泰山》（Tarzan）走紅的美國男星羅恩伊利（Ron Ely）驚傳逝世，享壽86歲。他的女兒克絲汀伊利（Kirsten Ely）在社群發文透露，父親於9月29日在加州家中安詳離世，哀痛寫下「世上失去了其中一個最偉大的人，而我失去了父親。」消息一出，立即引發各界關注。

新北泰山「BMW男」酒駕！掃倒26台機車

新北泰山「BMW男」酒駕！掃倒26台機車

見泰山、三峽區「新案單坪價」他嚇歪

見泰山、三峽區「新案單坪價」他嚇歪

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　搶救畫面曝

女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　搶救畫面曝

關鍵字：

小兒麻痹泰山

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面