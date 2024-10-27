陸女背小兒麻痺男友爬泰山　遭質疑「沒苦硬吃」擺拍賺流量

▲余麗莎背男友爬泰山。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西女子余麗莎因背著患有小兒麻痺症的男友爬泰山爆紅，許多網友因此大讚她人美心更美，「讓人又相信愛情了」，但也有不少網友質疑，余麗莎根本是為了博取流量擺拍，「沒苦硬吃」。

根據陸媒報導，余麗莎的男友李創業1歲就患上嚴重的小兒麻痺症，只能蹲在地上，用手挪動腳行動。9歲時，他被人騙去當乞丐，流落街頭，幾乎跑遍所有程式，直到15歲才找到機會逃走，回到家鄉。

▼李創業考上河南大學臨床醫學系。（圖／翻攝紅星新聞）



因為被騙去當乞丐多年，李創業16歲才開始讀小學，但他非常有志氣，立志學醫，並成功考入了河南大學臨床醫學系，「我從不認為我比別人差，我喜歡挑戰自我。」

喜歡挑戰自我的李創業也開始挑戰爬山，他說，「因為身體原因，我登山必須手腳並用，我就會帶很多雙手套準備著。我登頂泰山用了5天時間、黃山3天、華山4天、恆山和衡山各1天、嵩山3天。」

▼李創業仍在學習醫學專業。（圖／翻攝紅星新聞）



李創業也經常在短影音平台上分享自己的生活，包含爬山，也就是這些爬山的影片，讓她認識了余麗莎。

余麗莎刷到李創業爬黃山的影片，就被深深吸引了，「他穿著黑色衣服爬黃山的背影，一開始趴在地上，後來轉過身揉眼睛，嘴裡說全身快散架了。我就很好奇，再一看，他身體不方便，我就覺得挺心酸。」

余麗莎繼續了解，才又知道，李創業雖然患病，但非常努力，考上了大學，還把賺到的錢捐出做慈善，「一開始覺得他好可憐，後來覺得他好偉大。」余麗莎更主動加了李創業好友，開始有意無意向他問問題。

▼余麗莎會幫李創業煮飯。（圖／翻攝紅星新聞）



聊了一陣子之後，余麗莎向李創業表白，李創業第一個反應是「不可能」，認為兩人差距太大，也擔心余麗莎跟著他吃不了苦。余麗莎則告訴李創業，自己的老家也是在大山裡，是吃苦長大的孩子，「我家也不比你好，我倆原生家庭其實都一樣。」於是，兩人終於在一起。

余麗莎10月22日背著李創業爬泰山，她用3公尺的帶子，將李創業綁在身上，一大早就開始爬，累了就在台階上休息一下，中途從沒想過放棄，「中間有幾段階梯，我感覺到腿軟了，就跟他說一定要抱緊我的脖子。他也感覺到了我的疲憊，就主動下來自己慢慢挪動。」

李創業說，自己體重30多公斤，女友165cm的身高只有40多公斤，看到纖瘦的女友背著他一步一步艱難地爬上去，感到非常難受，「擔心她摔倒、受傷，在『十八盤』的時候，那段路還是挺險的，我能感覺到她的腿在發抖。我也很自責，她能把我背上去，我卻不能抱她上哪怕一個台階，我感到很內疚。」

不像過去李創業一個人要花好幾天，這次只花了12個小時，兩人還一起在網路上爆紅。李創業說，「在妳背上，看到了不一樣的風景。」余麗莎說，「還想跟你爬到更高的地方。」

不過，爆紅也令兩人受到不少質疑，有網友就批評，兩人是故意「擺拍」，為了賺取流量，之後開直播帶貨；也有網友認為，泰山明明就有纜車可以搭，兩人卻堅持用爬的，根本就是「沒苦硬吃」，裝給別人看。

對此，兩人表示，拍攝爬泰山的影片並不是為直播帶貨引流，而是為了記錄美好的生活和他們之間美好的感情。李創業更直言，自己之前做過外貿，主要的收入用來幫助殘疾朋友，最近幾年一直在忙醫學專業學習，近期內不會通過國內電商帶貨。