　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　

▲黎雨青和陳嫚羚2022年一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

▲黎雨青和陳嫚羚2022年一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅家醫科醫師黎雨青遭爆料，偷吃營養師陳嫚羚10年，疑似因此讓蕭姓元配腦溢血過世。為此，黎雨青25日發出千字澄清文道歉，還附上律師函，要求外界切勿以訛傳訛，不料內容遭岳母打臉，連律師函都被律師李怡貞抓包疑似造假，導致貼文被網友灌爆，目前黎已關閉臉書。

李怡貞在臉書指出，黎雨青的律師函太奇怪了，不僅沒有律師署名，用字、用語都不精確，冒號疊用亂用，內容雜亂無章，還寫「21年罕病致死」，「很難想像是哪位醫生敢這樣寫的結論，律師都不用查證？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼李怡貞圈出多處粗糙內容，質疑律師函真實性。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

▲▼黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

另外，李怡貞表示，她好心幫忙查了一下，查不到是哪間事務所，Google地圖找到的地點外觀也很「奇特」，若用事務所英文名去查，還查到德國去，「該不會連要威脅網友的律師函都是假的吧？不會那麼假吧？」

李怡貞也喊話，如果這份律師函真的是律師寫的，那也寫得太爛，「看要不要重寫對當事人以示負責，至少署名嘛！」、「你看看要不問一下這個律師函的來源呀？不要遇到司法黃牛捏！」

▼李怡貞循地址查詢街景，該地1樓是一間餐廳。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

▲▼黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

黎雨青25日在道歉文中表示，蕭姓元配20年前就罹患罕病，對方一直擔憂會耽誤他才不願結婚，但2人最終仍決定攜手面對未來，卻因對父母隱瞞病情成為導火線。他強調，自己對妻子不離不棄，不僅支出數百萬醫藥費，還每年帶妻子出國旅遊、定期做醫美，以忘卻病痛。

至於出軌一事，他強調，他與太太共患難25年，太太對這件事也是予以包容與諒解，「只是某次陳小姐有不理性的言語等行為讓太太非常受傷」，自己對2名女性相當抱歉，希望外界別再以訛傳訛。

不料，貼文一出，經李怡貞轉貼，蕭姓元配的母親直接留言打臉，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了，感謝各位仗義直言。」

▼元配母親留言，打臉黎雨青說法，並感謝網友們仗義執言。（圖／翻攝臉書）

▲▼黎雨青元配母親留言打臉。（圖／翻攝臉書）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！　缺席走鐘獎開罵呱吉：故意的？
台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢
走鐘獎大失控！來賓慘遭工作人員架走
康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　

陸客來台被一道菜征服！驚喊「發明的人是天才」：恨不得長2個胃

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

北捷30演唱會人潮炸裂！淡水站關閉電扶梯　急廣播「別再前往」

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！爽曬紫保時捷：股價漲超過100％

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」　網傻：會累死公公

手機選「深色模式」恐更傷眼！醫師示警：帶來不小傷害

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

139縣道歐告突衝出擊落騎士　男噴飛重摔「單車斷成3截」

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　

陸客來台被一道菜征服！驚喊「發明的人是天才」：恨不得長2個胃

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

健身過度會害「下體尺寸」縮水？泌尿醫曝2因素影響大

台積電運動會「一疊鈔票」掉了沒人撿！全場笑曝原因：缺的不是錢

北捷30演唱會人潮炸裂！淡水站關閉電扶梯　急廣播「別再前往」

竹北吊車大王突曝「驚人喜訊」！爽曬紫保時捷：股價漲超過100％

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」　網傻：會累死公公

手機選「深色模式」恐更傷眼！醫師示警：帶來不小傷害

黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　

美國務院通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責、已提出嚴正交涉

硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨　「可疑客戶」遭爆料曝光

男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

馬尾女車手約超商面交！竟「送30萬」給被害人　警直呼罕見

新北林口萬聖節變裝遊行　吸引近萬親子齊聚踩街瘋狂搗蛋

2024桃園萬聖城開城　張善政化身奇異博士邀市民扮裝入城同樂

眾量級家寧證實分手後首發聲！收到海量私訊感激「謝謝陪在我身邊」

國會職權修法多數違憲　周萬來「被邀去報告」：未來若修法將配合

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

陸客來台被一道菜征服！驚喊：發明的人是天才

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

台積電運動會「一疊鈔票」沒人撿！全場曝原因

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

北捷30演唱會人潮炸裂　急廣播「別再前往」

健身過度害下體縮水？泌尿醫全說了

婆婆同住！人妻忍2年不管了「叫得天搖地動」

醫師示警：手機選「深色模式」恐更傷眼

信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

LINE免費爽用「1000萬組貼圖、主題、表情貼」

IG破萬粉！「超正國軍政戰士」妹子也暈了

唐綺陽20年前辣照流出！　一票人認不出：正到不行

嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

更多熱門

相關新聞

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

網紅家醫科醫師黎雨青偷吃營養師陳嫚羚10年，好男人形象崩塌。黎雨青25日發文道歉澄清，沒想到卻被元配母親打臉。

出軌「美女營養師」　名醫道歉澄清文曝

出軌「美女營養師」　名醫道歉澄清文曝

名醫外遇營養師11年「高調並肩上節目」

名醫外遇營養師11年「高調並肩上節目」

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

親友打臉渣醫稱外遇是10年前

關鍵字：

黎雨青

讀者迴響

熱門新聞

走鐘獎大失控

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini「噴飛分隔島」連撞2車　男駕駛身亡

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

走鐘獎司儀出大包「漏掉重要橋段」

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

陸客來台被一道菜征服！驚喊：發明的人是天才

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

孫生5年前騷擾金針菇訊息遭翻出！

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

偷吃別人女友！小王慘遭設局痛毆

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

更多

最夯影音

更多

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面