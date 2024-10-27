黎雨青道歉文遭岳母打臉！律師函疑造假被抓包　炎上急關臉書　

▲黎雨青和陳嫚羚2022年一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅家醫科醫師黎雨青遭爆料，偷吃營養師陳嫚羚10年，疑似因此讓蕭姓元配腦溢血過世。為此，黎雨青25日發出千字澄清文道歉，還附上律師函，要求外界切勿以訛傳訛，不料內容遭岳母打臉，連律師函都被律師李怡貞抓包疑似造假，導致貼文被網友灌爆，目前黎已關閉臉書。

李怡貞在臉書指出，黎雨青的律師函太奇怪了，不僅沒有律師署名，用字、用語都不精確，冒號疊用亂用，內容雜亂無章，還寫「21年罕病致死」，「很難想像是哪位醫生敢這樣寫的結論，律師都不用查證？」

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▼李怡貞圈出多處粗糙內容，質疑律師函真實性。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

另外，李怡貞表示，她好心幫忙查了一下，查不到是哪間事務所，Google地圖找到的地點外觀也很「奇特」，若用事務所英文名去查，還查到德國去，「該不會連要威脅網友的律師函都是假的吧？不會那麼假吧？」

李怡貞也喊話，如果這份律師函真的是律師寫的，那也寫得太爛，「看要不要重寫對當事人以示負責，至少署名嘛！」、「你看看要不問一下這個律師函的來源呀？不要遇到司法黃牛捏！」

▼李怡貞循地址查詢街景，該地1樓是一間餐廳。（圖／翻攝自臉書粉專／女人大律師李怡貞）

黎雨青25日在道歉文中表示，蕭姓元配20年前就罹患罕病，對方一直擔憂會耽誤他才不願結婚，但2人最終仍決定攜手面對未來，卻因對父母隱瞞病情成為導火線。他強調，自己對妻子不離不棄，不僅支出數百萬醫藥費，還每年帶妻子出國旅遊、定期做醫美，以忘卻病痛。

至於出軌一事，他強調，他與太太共患難25年，太太對這件事也是予以包容與諒解，「只是某次陳小姐有不理性的言語等行為讓太太非常受傷」，自己對2名女性相當抱歉，希望外界別再以訛傳訛。

不料，貼文一出，經李怡貞轉貼，蕭姓元配的母親直接留言打臉，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了，感謝各位仗義直言。」

▼元配母親留言，打臉黎雨青說法，並感謝網友們仗義執言。（圖／翻攝臉書）