康芮颱風路徑西修「影響台灣機率上升」　粉專示警1地降雨明顯

▲康芮颱風路徑大幅西修。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）※點圖放大

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風持續往西前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，康芮颱風預測路徑大幅西修，影響台灣機率上升，抵達台灣以東時至少是中颱中段班，暴風圈很大，有機會相當靠近台灣近海，越靠近，北部降雨會越明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，過去一段時間康芮受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶康芮也往西偏移，跟凱米、山陀兒類似；也因為中心結構調整往西偏移的關係，使得康芮颱風預測路徑大幅西修。

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粉專指出，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，是否還會持續調整，就看康芮這幾天整合的狀況而定。「原本影響台灣的機率偏低，但這個調整下，影響的機率開始上升。」

▲氣象署下午更新康芮颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

「康芮強度持續增強，抵達台灣以東時至少是中度颱風中段班。」粉專表示，暴風圈很大，有機會相當靠近台灣近海，如果越靠近，北部的迎風降雨會越明顯，提醒大家要稍加注意康芮的發展動態。

另外，至於潭美颱風，抵達越南東岸時就會大迴轉，但因發展環境欠佳，強度會逐漸減弱，然後就在南海飄移。

中央氣象署預報員張竣堯表示，下周一開始康芮颱風逐漸在菲律賓東方海面有北轉趨勢，往琉球海面前進，目前路徑仍有較大不確定性，特別是在北轉的時間點，下周一如果比較晚轉或偏慢，不排除有機會更接近台灣。