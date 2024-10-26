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社會 社會焦點 保障人權

牆上還貼禁賭告示！台南棋牌社竟涉賭　24人麻將打到一半慘被逮　

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南北區一間棋牌社以提供場地，並代揪牌咖打牌娛樂的方式，實際卻是從事麻將賭博，台南市警局第五分局發現後，立即成立專案小組，並在經過訪查蒐證後，向台南地檢署及法院聲請核發搜索票，於昨(25日)晚間發動搜索，當場查獲韓姓負責人及何姓員工等2人營業供賭，以及24名正在賭博的賭客，並查扣不法所得3480元、相關賭具、會員卡等證物，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼ 牆上還貼著禁賭告示，台南北區一間棋牌社卻仍涉賭 。（圖／記者林東良翻攝）

▲牆上還貼著禁賭告示，台南北區一間棋牌社卻仍涉賭。（圖／記者林東良翻攝）

第五分局在偵辦期間，發現該棋牌會館以賭客需先向店家登記，由店家發給撲克牌點數計算，以取代現金輸贏，事後私下交易賭資，明顯是以合法掩護非法手段規避警方查緝。

▲▼ 牆上還貼著禁賭告示，台南北區一間棋牌社卻仍涉賭 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼警方查扣賭具等證物 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 牆上還貼著禁賭告示，台南北區一間棋牌社卻仍涉賭 。（圖／記者林東良翻攝）

該會館為了使賭客方便，均使用電動麻將桌，現場還提供茶水等，並利用社群軟體隨時更新人數並拉攏賭客湊桌，藉以吸引客人前來；而為規避查緝，店內張貼嚴禁賭博之告示，但員警入內蒐證期間，發現賭客皆依撲克牌點數換算金錢並私下交易，店家也心知肚明，甚至協助湊牌咖及協調輸贏金額之大小，讓賭客得以賭博，與店內公告形成強烈對比。

經第五分局於轄區探訪時發現有異，隨即進行蒐證查訪，最終於昨日晚間發動搜索，當場查獲韓姓負責人及何姓員工等2人營業供賭，另外還有6桌正在打麻將的賭客24人，並查扣營業不法所得3480元、賭具麻將16副、電動麻將桌IC板8片、現場監視器系統及鏡頭13個、撲克牌(籌碼點數)19副、會員卡300張、收入支出表3張等物，全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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