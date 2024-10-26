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高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

▲高雄澄清湖,澄清湖風景區,澄清湖 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄澄清湖為水源保護區 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

位在澄清湖旁邊的高雄高爾夫球場，在未續約狀態下持續違規營業，另外球場占用人被市府查獲違法使用農藥、除草劑，高雄市工務局表示因爲這是水源保護區，加上公益性不足在內多項違約，所以將循法律途徑要求業者拆屋還地，原高爾夫球場未來會轉型為結合休憩、生態永續與防洪用途之公園空間。

高市工務局表示，位於澄清湖旁的高雄高爾夫球場，2000年取得體委會核發球場經營執照，2011年高市府繼受前高雄縣政府契約，出租60公頃土地給高雄高爾夫俱樂部，租約已於2023年6月底到期。由於球場經營業者對履約承諾事項包括開放民眾休憩、市民七折優惠、以及提供學校教學使用時數等公益回饋等並未落實，從去年7月占用並違規營業迄今。

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▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

今年凱米颱風侵襲高雄帶來豪雨淹水災情，高市府稽查發現該球場未做好水土保持，排水甚至會進到澄清湖內，有污染水源水質之虞，並進一步查出球場違法使用農藥。工務局指出，市府公園處、農業局、環保局分別多次前往球場稽查及通知業者說明，業者皆不配合市府行政調查。但8月9日在現場查獲農藥255罐、除草劑235瓶，其中包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松89罐，皆非可用於高爾夫球場草皮之藥劑，球場人員坦承向屏東縣農藥行購買多年，供平日維護草皮使用，惟對農藥訂貨的確切時間、品項、數量及使用後空罐等，皆交代不清，農業局則依違反《農藥管理法》第33條裁罰15萬元，禁藥「毒絲本」沒入銷毀。

市府後續在8月13至27日間，在球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮驗出「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，現場員工及其草皮指導顧問皆坦承日常都有下藥。另市府也發現編號9號及10號之蓄水池滯洪效能不佳，大雨過後地表逕流排水持續流入下游澄清湖周邊排水系統，水利局認為球場在洪峰期間未能有效調控排放，造成下游發生積淹水情況，限期業者提報水土保持改善計畫，均未獲具體回應，因此依違反《水土保持法》第8條裁罰業主10萬元。

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

此外，根據「澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為，針對業者在保護區內從事污染水源之行為，環保局已依違反《飲用水管理條例》第5條重罰業者100萬元，另違反《高雄市除草劑管理自治條例》部分也裁罰5萬元，總計市府對其違法違規危害市民公共安全部分，共開出130萬元裁罰通知書，而身為地主的市府，也通告廢止場內地下水井，不讓占用人續用水權。

高市工務局長楊欽富強調，該處高爾夫球場佔地60公頃，在都市計畫使用分區為公園用地，過去在高雄縣政府時期，前縣府就屢屢要求球場經營者應先取得合法身分，並遵守2010年「公告澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為。雖先前在水質部份的定期抽驗並未發現水源遭污染情形，然業者長期違規屬實，且未提改善計畫，市府決定不續租給高爾夫球場使用，未來這60公頃市有土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途之公園使用，將公有土地回歸給全體市民。

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