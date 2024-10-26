嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

▲今天凌晨1時58分嘉義中埔發生規模3.1地震，恰巧和1941年中埔大地震在相同位置。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（26日）凌晨1時58分，嘉義中埔發生規模3.1地震。地震專家郭鎧紋指出，這起地震震央剛好和1941年的中埔大地震相同位置，這起台灣歷史上第四大地震，當年造成360人死亡，而且震央位在木屐寮斷層與九芎坑斷層附近。他說，雖然凌晨這起地震規模不大，但日本與台灣都進入大地震時代，民眾還是要注意。

嘉義中埔在今天凌晨發生規模3.1地震，地震深度5.6公里，嘉義市、台南白河最大震度達2級，嘉義民雄1級。雖然這起地震規模不大，但地震專家郭鎧紋表示，地震位置剛好和1941年12月17日規模7.1的中埔大地震位置相同。

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郭鎧紋進一步說明，中埔大地震是台灣從1900年至今，百餘年來死亡第四多的地震，造成台南州（約今雲林、嘉義、台南縣）360人死亡、729人受傷，住家全倒塌4481戶，半倒則有6787戶。主震發生後，還引發草嶺地區山崩，土石堵塞清水溪形成堰塞湖。

根據地質調查及礦業管理中心的台灣中部活動斷層圖，郭鎧紋表示，這起規模3.1地震位置，木屐寮斷層在其南邊，北邊是九芎坑斷層，旁邊還有彰化斷層、六甲斷層、口宵里斷層，而以上5條斷層是彰雲嘉南平原與東邊丘陵地的交界線，也是造山帶的前沿，此連線西邊地震較少，東邊地震較密集，簡單來說，震央剛好位於地震比較密集的區域。

▲今天嘉義中埔規模3.1地震，震央周邊有5條斷層帶。（圖／郭鎧紋提供）※點圖放大

此外，從嘉義縣中埔鄉2011年9月2日迄今，合計有45個地震，其中顯著有感地震7個，小區域地震38個；而嘉義縣從2011年1月25日至今，合計有302個地震，其中顯著有感地震46個，小區域地震256個。

郭鎧紋提醒，雖然嘉義中埔這起地震規模不大，但由於過去曾發生規模7.1地震，加上震央位於地震密集帶，日本與台灣都進入大地震時代，民眾還是要注意。