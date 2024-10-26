高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」

圖、文／CTWANT

高雄高爾夫俱樂部近日爆出霸佔國有土地和使用劇毒農藥爭議，其背後經營者為台灣五大家族之一的「高雄陳家」，清末日治時期配合日本「米糖王國」政策，於1904年設立「新興製糖」而發家，如今其後人遍布政界和商界，可謂「非富即貴」，更疑似因家族強大勢力無視公部門而強行霸地。

▲高雄陳家位列台灣五大家族，發展至今已百餘年，以陳中和開始發跡，家族成員非富即貴。（合成圖／CTWANT提供，下同）

據了解，陳中和是高雄陳家發跡的第一代，他藉卓越的商業頭腦和不懈的努力，成立了「新興製糖」廠，這是台灣最早的本土糖業企業之一。陳啓川、陳啓清、陳啓峰等陳家後代，紛紛進入政界和商界，延續了家族的榮耀和影響力。

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前高雄市議長陳田錨是陳啓清後代，而陳啓川曾任高雄市長及其他重要職位，目前經營高雄高爾夫俱樂部的陳家第四代陳建甫，就是出自陳啓川一脈。陳建甫原本一直低調任職家族企業，同時擔任高雄美國商會理事，因迎娶綠營大老台苯董事長、前中鋼董事長林文淵的女兒林妍君而浮上抬面。

▲陳田錨身為陳中和家族成員，曾任高雄市議會議長，並在父親陳啓清逝世後繼任台灣可口可樂公司董事長。

陳家在高雄的地位不僅體現在經濟上，還在政治上有著深厚的根基。陳家通過與當地其他重要家族的聯姻，進一步鞏固了其在高雄及台灣的影響力。陳中和的十子中，長子陳啓貞和四子陳啓峰在日治時期和光復後，都取得了不俗的政治地位，進一步鞏固了陳家的世族地位。

隨著時代的變遷，陳家仍然保持著其在高雄的影響力。如今，陳家的後代不只在政商發展，同時跨足醫學、商業等領域。在高雄醫學院的創辦中，陳家也扮演了重要的角色，捐地資助醫學院成立，一棟校舍落成後即以「啟川樓」為名，附設醫院則名為「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」。

▲陳中和創立製糖公司、鹽田事業奠定家族輝煌基礎，陳啟川任高醫大董事長時，為紀念父親將醫院名稱定為「高雄醫學大學附設中和紀念醫院（現高雄醫學大學附設醫院）」。

其家族所經營的高雄高爾夫俱樂部更是南部政商名流的「小白球天堂」，球證在市場上一度被喊出500萬元天價，如今則是第四代陳建甫在經營，而市府在2023年6月決定將土地收回，陳家則疑似因家族強大勢力而無視公部門決定，至今仍強行霸地且持續營業，市府則將採取法律訴訟要求俱樂部拆除球場，將公有土地還給全體市民。

記者於10月25日依高雄高爾夫球俱樂部官網公示的聯繫方式致電該公司，詢問球場以禁藥除草與高市府租約等相關問題，球場辦公室主任回應時要求記者留下聯繫方式，但直至截稿前仍未回應。

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